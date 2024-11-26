茶香再現！花蓮有機蜜香紅茶評鑑　送審茶樣達94點競爭激烈

▲今年有瑞穗鄉8家茶農參賽，送審茶樣達94點，競爭相當激烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

以「蜜香紅茶之鄉」聞名的舞鶴台地，再次迎來年度茶業盛事！花蓮縣政府及農業部農糧署輔導瑞穗鄉農會辦理「113年瑞穗鄉有機蜜香紅茶評鑑」於25日舉行。今年共有瑞穗鄉8家茶農參賽，送審茶樣達94點，競爭激烈，充分展現茶農間相互學習、精益求精之職人態度。

瑞穗鄉農會表示，氣候變遷為農業帶來挑戰，今年舞鶴台地因雨水減少，茶葉收成條件艱難。然而，在茶農的悉心管理與對有機種植的堅持下，本屆評鑑茶品依然呈現濃郁蜜香、淡雅花香，湯色清亮透明，口感甘醇回甘，完美展現瑞穗鄉有機蜜香紅茶的特色。今年金牌榜單中，嘉茗茶園與東昇茶行各奪得5枚金牌，展現出頂尖茶農的精湛技藝與卓越品質。

本次評審團由茶業專家組成，包括農業部茶及飲料作物改良場總場主秘吳聲舜、東部茶改分場助理研究員黃校翊及瑞穗農會總幹事黃盛皇等，評鑑流程嚴謹、專業。根據茶樣的整體品質，今年評選出金牌10名、銀牌15名及銅牌20名。

縣長徐榛蔚表示，瑞穗有機蜜香紅茶是花蓮縣的驕傲，其品質深受消費者喜愛。本次評鑑不僅是茶農技術與理念的展現，也是推廣花蓮有機茶葉的重要平台。未來，縣府將持續與農業部農糧署、茶及飲料作物改良場等單位合作，支持茶農發展有機茶品，讓花蓮特色茶品-蜜香紅茶的香氣飄得更遠，為花蓮縣的茶產業注入更多活力。