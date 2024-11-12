凱米颱風吹落女兒牆！花蓮7歲男童遭砸嚴重腦傷　搶救112天出院了

記者柯政誟、劉人豪／花蓮報導



凱米颱風7月下旬挾帶強風豪雨襲台，花蓮縣花蓮市中興路一處5樓建築7月24日時因不敵強風，6樓女兒牆遭吹落，當場砸中下風一輛白色小客車，導致後座的45歲高姓護理師當場死亡、7歲兒子安安（化名）重傷昏迷。住院治療約3個半月後，今（12）日安安在親友及醫療團隊的見證下順利出院，安安爸哽咽說，從事故發生一直到現在，有很多家人都一直在支持他跟安安，給他很大的鼓勵與支持。

▲花蓮一處大樓頂樓女兒牆不敵凱米強風，當場掉落砸中下方小客車。（圖／民眾提供）

花蓮慈濟指出，院方啟動中西醫合併治療，事發地3天後施行針灸治療時，安安肢體出現了活動反應，給了團隊與安安爸很大的鼓勵與希望。在7天的低溫療法結束後，回溫的安安已經可以睜開眼睛，利用鼻胃管進食，意識狀態逐漸恢復到7分。但是事故造成的嚴重腦傷，還是讓醫療團隊很擔心會變成植物人的狀態。

▲高空異物墜落嚴重腦傷昏迷，花蓮男童經3個多月治療出院。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

在8月1日的時候，安安開始可以抬起右手，醫療團隊就開始安排復健計畫，3日安安就可以自己眨眼，到了8月5日，雖然還不能說話，但是竟然可以配合醫療團隊的指令，反覆的握緊跟鬆開手掌，右手手指甚至可以依照指令，依序比出1到10的數字，還有大拇指比讚的手勢。後來語言功能恢復後，還可以用心算回答出加法問題，安安在8月19日轉至一般病房，到8月底，包含睜眼、語言與動作在內的昏迷指數評估，安安已經恢復15分的滿分表現。

到了9月，安安已經可以跟爸爸一起合唱布農族語的拍手歌，安安爸表示，意外發生的時候，他整個人都心碎了，是醫療團隊把安安救回來之後，看著安安一天一天地恢復，心才一塊一塊拼回來，「我只有這個孩子，只要還有一點點機會，任何方式我都願意嘗試。」 。

10月8日安安開始練習站立，嘗試用跑步機進行走路練習，11月8日已經可以一次不休息的連續走12分鐘以上。經過醫療團隊評估，決定在受傷住院治療約3個半月後，讓安安在11月12日出院，花蓮慈院醫療團隊也為安安舉辦感恩音樂會。



安安爸哽咽說，在這段難過受傷辛苦的期間，得到很多人的關心與幫助，讓他有很多力量，告訴他不是自己一個人在面對，更謝謝家人一路以來的關心與陪伴，從事故發生一直到現在，有很多家人都一直在支持他跟安安，給他很大的鼓勵與支持，也將今日的美好與喜悅分享給大家。