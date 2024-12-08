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女遭重機撞倒被救護車輾斃！司機辯「沒辦法停」　肇逃下場曝

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄婦人遭撞機撞倒在地，下秒被民間救護輾過。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名蘇陳姓婦人在2021年12月10日發生車禍，當時她先遭到一部重機撞倒在地，一旁有數十名民眾奮力揮手警示，但駕駛民間救護車的王姓男子以破百時速行經事故地點，因故著聊天，直接將婦人輾過致死。王男被依過失致死、肇逃罪判處1年5月徒刑，緩刑4年，全案仍可上訴。

這起事故發生在2021年12月10日晚間6點46分，警方獲報，小港區沿海一路南下快車道發生車禍，警消到場時，發現蘇陳姓婦人倒臥車道，救護人員緊急將她送往小港醫院救治，不過婦人頭部外傷、四肢骨折大量出血，經急救無效宣告死亡。

警方調閱現場監視器，發現是蘇陳姓婦人當時違規闖越馬路，遭到一名黃姓男子駕駛的重型機車撞倒在地，婦人受傷後，倒臥在馬路上遲遲未起。

一旁在公車站候車的民眾發現，後方有車輛急速駛來，數十人奮力揮手，並衝到站體外警示來車。不過一名王姓男子駕駛民間救護車卻沒閃過，在速限50公里的道路上，以時速101公里的速度超速行駛，並直接將蘇陳姓婦人輾過。

王姓男子肇事後，沒有留在現場釐清肇事責任，經警方循線查獲，他才知道自己闖下大禍，警方訊後依過失致死、肇逃罪嫌將他移送偵辦。

高雄地院審理時，法官認為騎重機的黃姓男子撞擊蘇陳姓婦人，具有事故發端性，依過失致死罪判刑8月，緩刑3年；王姓救護車駕駛則依過失致死、肇逃罪合併執行1年6月，緩刑4年。

王姓男子不服判決結果並上訴，高雄高分院審理時，王姓男子強調，當時駕救護車經過時，曾發現地上有散落物，雖閃避不及而壓過外物是事實，但他否認有過失致人於死、肇逃。

▲▼急診,救護車,醫學中心,高雄榮總 。（圖／記者許宥孺攝）

▲救護人員到場時，將婦人送醫救治，但搶救無效。（示意圖／記者許宥孺攝）

王男進一步表示，他當時急著要去救護，以為是壓到機車零件，沒想到是人躺在那邊，他不知道自己撞到人。律師則稱，如果黃姓重機騎士撞到婦人後，婦人馬上死亡成為屍體，那王男就沒有過失致人於死的罪責，更沒有肇逃的問題。

不過法官檢視王男車上的行車紀錄器，發現救護車行駛至公車站時，發現有數十位民眾持續揮手，畫面中還能明顯看出有一人形物體到握在地，救護車行經時，車輛由明顯上下跳動並有撞擊聲響，隨後王男說：「怎麼會摔成這樣（台語）」，車上護理師則說：「是否壓到東西？是否需要停下來看一下？」，王男再稱：「沒啦，我沒辦法停啦（台語）」，救護車便繼續行駛。

合議庭審酌，王男已與家屬和解，過失致死部分仍維持原判，而肇逃部分改判1年1月，合併執行1年5月，緩刑4年，全案仍可上訴。

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