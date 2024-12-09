內湖「母女雙屍命案」疑遭詐1200萬！　檢警還發現1疑點

▲內湖母女雙屍。（圖／記者黃彥傑攝）



記者張靖榕／綜合報導

台北市內湖區內湖路一段巷一處2樓住家8日下午1時許傳出雙屍案，檢警根據54歲甯姓母親遺書內容，加上甯婦兒子供述及勘驗現場，初步排除外力入侵嫌疑，最新進度查出疑遭詐騙1200萬元，是導致悲劇的原因；然而，警方對甯婦遺書中一段突兀的內容存有疑竇。

檢警調查顯示，甯婦生前報案遭投資詐騙1200萬元，錢遲遲拿不回來，因此研判婦人才會帶著28歲女兒一起尋短，將持續追查目標詐騙集團。

甯婦生前與曾姓女兒與25歲的兒子，同住於內湖路的住家。曾兒8日上午出門工作，下午1時許返家驚見母親和姊姊雙雙倒臥母親臥房內，嚇得趕緊報警求助。

救護人員趕抵後，兩人已明顯死亡，因此並未將人送醫。內湖分局員警到場勘驗，發現兩人輕生時，房門深鎖，甯婦身旁留下遺書，並由鑑識人員封鎖現場採證，初步觀察無外力介入。

《自由時報》報導，至於甯婦為何只帶女兒自殺，卻獨留26歲兒子，並在遺書中表明對兒子未來充滿關心關愛，希望兒子能夠好好活下去並做好理財規劃等期許，這點讓警方留有疑竇。

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