陸生團來台稱「中國台北」遭轟統戰　王金平：相信都沒這些事

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

反共網紅八炯找上曾是中國統戰樣板網紅的陳柏源拍攝臥底企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅、邀藝人組黨參加台灣選舉的各種手段，加上日前馬英九基金會邀請中生團來台，中生宋思瑤脫口「中國台北隊」，中共統戰風波再起。立法院前院長王金平今（8日）和近百個團體代表共同發表「兩岸和平倡議宣言」，被問此事時回應，相信都沒有這些事情。

王金平認為，兩岸領導者或平民百姓如果都能「善用其心」，能夠有包容心、清淨心互相來對待、互動，相信都沒有這些事情。王金平指出，現在的海基會、海協會可以說是事務性的處理而已，沒辦法達到兩岸真正開始交流互動，「中道和平聯盟」一定要促成未來兩岸有好的互動。

「中道和平聯盟」是否有意取代海基會？王金平澄清，「中道和平聯盟」並不是要取代任何團體，海基會與海協會將處理事務性內容，但沒有辦法真正進行交流，聯盟未來會促成兩岸互動，發揮應有功能與機制。

王金平致詞時則強調，和平是普世價值，也是全人類的共識與期望，希望透過各界的共同呼籲與倡議，喚起聚集更多愛好和平、追求和平、奉獻和平的仁人智士，共同為中道和平的目標一齊合作努力。

王金平說，他以「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」，作為畢生的宗旨，時時以愛國憂民為念。看到當前世界、兩岸與人民的危難，決心投入自己的心力，呼籲邀請同心同願，具有中道和平思維的有識之士；不分宗教、不分黨派、不分族群，共謀擘劃，凝聚共識，共同攜手創建和平大道。

