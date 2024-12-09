川普呼籲烏俄戰爭「立即停火」　點名中國也可以幫忙

▲澤倫斯基、馬克宏與川普7日會談大約1小時。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普8日呼籲，烏克蘭與俄羅斯應該立即停火並且展開談判，還點名中國也可以幫忙。不過，澤倫斯基對此表示，沒有安全保障，就無法達成和平。

《路透社》報導，川普7日前往法國，出席巴黎聖母院重新開放典禮，並與澤倫斯基、法國總統馬克宏會晤大約1小時，這是他贏得11月美國大選以後，第一場面對面會談。在鏡頭前，川普與澤倫斯基微笑握手，但目前尚不清楚對話進行得如何。至於法烏會談，也僅被描述為「良好且富有成效」。

幾小時後，川普在自家社群媒體Truth Social發文寫道，「澤倫斯基與烏克蘭都希望達成協議，停止這場瘋狂。」他表示，基輔已經損失約40萬名士兵，「應該立即停火並且開始談判。」

不過，川普所謂的40萬烏兵損傷，應指死亡與受傷人數。澤倫斯基表示，烏克蘭有4.3萬名士兵喪生，37萬名士兵受傷。

▲在巴黎聖母院，川普與澤倫斯基微笑握手。（圖／路透）



川普還表示，自己非常了解普丁，「現在是他採取行動的時候了。中國可以幫忙。全世界都在等待！」此前，他曾誓言透過談判結束衝突，但目前尚未提供任何具體細節。

對此，澤倫斯基也於8日回應，和平不只是一張紙，而需要保障，「當我們談論與俄羅斯的有效和平時，首先必須討論和平的有效保障。烏克蘭比任何人都更想要和平。」

澤倫斯基指出，戰爭「不能用一張紙和幾個簽名簡單結束。一場沒有保障的停火，可能隨時被重新點燃，正如普丁以前做過的那樣。為了確保烏克蘭人不再蒙受損失，我們必須保證和平的可靠性，不能對占領視而不見。」