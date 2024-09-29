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獲獎無數！罹癌何美爺爺永恆攝影展　分享130件精彩作品

▲▼心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「謝謝大家幫我圓夢。」94歲的何美爺爺身著喜氣洋洋的紅色唐裝神采奕奕，但在幾天前，罹患食道癌的他，才因為身體狀況不佳住進了花蓮慈濟醫院安寧病房－心蓮病房，團隊得知何爺爺喜愛攝影並獲獎無數，心蓮旅行社再度出動，9月27日，於心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展，「何美攝影展－神秘客的美學藝術饗宴 心願•光影•永恆」。

▲▼心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

攝影展開幕當日，靜思精舍德勘法師、院長林欣榮、緩和醫療科主任暨心蓮病房主任謝至鎠、護理部主任鍾惠君與護理部主管，以及心蓮病房團隊、醫療志工等一起參加何美爺爺攝影展開幕式。團隊獻上鮮花道喜，並由林欣榮院長為何美爺爺頒發傑出攝影師彩帶，在熱鬧又溫馨的氣氛下，為攝影展揭開序幕。

林欣榮院長表示，何美爺爺的每一張照片都何其珍貴，這不僅是他的人生歷程，也能從他的作品中感受到生命中的美好與溫暖；也感恩心蓮旅行社的醫療團隊與志工使命必達完成這場攝影展。

▲▼心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲在團隊的協助下，何美爺爺再度拿起相機為陪伴他的妻子、照護他的居家護理師、臨床心理師等留下倩影。

這次攝影展一共展出近130張攝影作品，透過顯示螢幕與實體展出的方式，分享了包含張家界、多依樹七彩梯田、花蓮的動態瞬間等壯麗美景，還有何美爺爺最愛的蓮花。相片中展現倒影與花朵相互印襯，這是他最喜愛的拍攝手法。圓滿人生的攝影展，每張作品都是何爺爺親自精挑細選，展出前，他還特地先到展出空間「監工」，查看作品擺放的位置。

▲▼心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

2023年10月，何爺爺因吞嚥困難、疼痛就醫檢查發現罹患了食道癌，對生命豁達的何美爺爺選擇安寧照護不手術、不治療，一如往常的生活，他說：「人生本來就會死，昏迷了就不會恐懼。」人老了該走一定會走，強留也留不下，且死亡不可怕，可怕的是不願意去面對這件事情，所以早在他80歲的時候，就把自己的身後事安排好了，包含訂做壽衣、挑選長眠之地等，能先安排的部分全都安排好了。

▲▼心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲一共展出近130張攝影作品，每張作品都是何爺爺親自精挑細選，並特地先到展出空間，查看作品擺放的位置。

心蓮病房團隊在照護何爺爺的過程中，得知他非常喜愛攝影，48歲投入攝影至今已超過45年，作品獲得許多獎項的肯定，更曾是花蓮攝影學會裡的第一把交椅，常受邀擔任講師講解攝影技巧。陪伴何爺爺的心蓮病房居家護理師蔡菁菁說，只要一談及自己的攝影興趣，何爺爺眼睛都會發亮，非常自豪並侃侃而談，在與社工師、心蓮病房心理師等團隊討論後，決定讓這場攝影展，成為何美爺爺送給自己及這個世界的禮物。

▲▼心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「很感謝大家為我先生辦了這場攝影展，讓他人生的旅途能有這一段美好的回憶。」妻子宋德玉說，從花蓮慈院團隊提出辦攝影展時，這兩個月期間，先生不只每日詢問她「明天是攝影展嗎？還有幾天是攝影展？」甚至時不時請她聯繫護理師詢問策展進度之外，連開幕當日的衣服都提前挑選好了，非常期待這次的展出。

▲▼心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

熱鬧溫馨的攝影展，也讓何美爺爺哽咽道感恩，他說，謝謝大家勞心勞力幫他圓夢，也謝謝妻子擔任他的最佳助手，總是幫他背著攝影裝備，陪他上山下海拍攝美景，非常感謝天主賜給他這麼好的妻子，在他晚年時陪伴著他。

▲▼心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲林欣榮院長表示，何美爺爺的每一張照片不僅是他的人生歷程，也能從作品中感受到生命中的美好與溫暖。

「看這裡！」手部力量不夠的何美爺爺，在團隊的協助下，再度拿起單眼相機，按下快門為陪伴他的妻子、照護他的居家護理師、臨床心理師等留下倩影，尤其一聽到要幫護理師拍攝相親照，更是全神貫注地構圖及調整光線，要拍出護理師最美的一面。

▲▼心蓮病房為何美爺爺舉辦圓滿人生的攝影展。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「何美攝影展－神秘客的美學藝術饗宴 心願•光影•永恆」從即日起至10月10日於花蓮慈院感恩樓三樓心蓮病房展出，歡迎一起走進何爺爺的心靈世界，感受攝影的魅力。

花蓮慈院也藉由這場活動響應「世界安寧日」，由英國全球安寧照護緩和醫療聯盟(Worldwide Hospice Palliative Care Alliance, WHPCA) 發起一年一度的行動日，以每年10月第2個星期六為「世界安寧日」（World Hospice and Palliative Care Day），台灣安寧療護的推動已超過10年以上，為符合台灣的安寧現況，安寧照顧基金會訂2024安寧日主題為「安寧承諾，全程關懷：回首來時，共創未來」，從過去的努力中汲取經驗，全力營造一個以病人為核心、尊重醫療自主權的環境，並致力於確保每個人在需要時，都能獲得應有的全人照護。
 

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