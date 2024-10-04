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世界級肯定！銘傳男大生攝影展《All in One》　香港來台翻轉人生

▲▼ 。（圖／張銘晉提供）

▲第一章作品，繁華。（圖／張銘晉提供，下同）

網搜小組／劉維榛報導

IPA國際攝影大獎是攝影界相當具有挑戰性的攝影獎項之一，銘傳大學廣電系張銘晉今年畢業作品被評為「官方評選」。他細膩又具張力的作品《All in One》，將於明（5日）舉辦為期13天的攝影展，從香港到台灣翻轉人生，張銘晉直言，一山還有一山高，盼能不斷突破，「找到自己的方向同時也一直在往前看。」

張銘晉2021年從香港來台灣留學，大二時，他拍攝全中運桌球項目，作品在IPA 國際攝影獎拿下「榮譽獎」與「官方評選」兩個項目；而今年畢業作品《All in One》再度入圍IPA國際攝影獎，也獲得「官方評選」的殊榮。

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《All in One》攝影展也將於10月5日至17日在台北市中山堂第一及第二展覽室展出，挑戰實驗性攝影藝術作品，透過抽象表現主義手法，以鮮豔色彩瞬間渲染與張力呈現多種情緒的融合，讓觀眾觀察並思考剎那間的情緒衝擊感。

事實上，《All in One》攝影展，以情緒為發想，希望呈現情緒的多樣性，正面情緒與負面情緒兩者對等，互相依賴。多種情緒互相結合，形成一個整體互不分離。本次攝影展運用色彩來呈現人的情緒，以抽象表現手法展演情緒融合，希望讓觀眾審視自身應對負面情緒的方法。

張銘晉提到，情緒被分為正負面，不管是正面情緒，還是負面情緒，都是情緒的一部分。他認為關鍵的點應該是學會接納以及消化負面情緒，而非忽略負面情緒。人的情緒感受是多樣性的，正因為存在著多樣性，才使「人」完整，我們之所以感受到喜悅是因為我們曾經感受到悲哀，我們能從中得到一個對比的比較。若我們如別人所述「不要不開心」把一切的負面情緒拿走，那快樂自身沒有比較，剩下的還是快樂嗎？

關於此次畢業展，會從張銘晉過往的作品開始，分為五章，因為出生於香港，大部份時間都生活在香港。從第一章走到第五章可以從中看到張銘晉在香港以及來到台灣之後的蛻變，初時張銘晉在香港感受到無比的繁華，到後來因為高中畢業在即對前路感到迷茫。

張銘晉從香港來到台灣之後需要重新適應生活，剛到台灣的他用一個「靜」的方式來觀察四周。而到了大四的這天，張銘晉漸漸的從中找到自己的位置以及前進的方向。

最上方是第一章的作品，張銘晉拍下了香港繁華的景象，主照以獅子山和城市景色作為搭配，形成萬家燈光的景象。下方第二章之作品以迷茫為主題，拍攝出當下香港以及張銘晉在高中時期面對前路迷茫的景象。

▲▼ 。（圖／張銘晉提供）

▲第二章，迷茫。

高中畢業後張銘晉離開香港到台灣開展大學生活，第三章的照片拍攝張銘晉離，開香港往前走的情緒。對比起「離開」，「前進」是一個更合適的詞語。以台灣學生為例，高中畢業後北飄到台北讀書。

▲▼ 。（圖／張銘晉提供）

▲第三章，前進。

▲▼ 。（圖／張銘晉提供）

▲第四章，靜。

來台讀書後，張銘晉用了一段十分長的時間才適應台灣的生活。在這期間張銘晉最記掛的是家中的鋼琴，對於從小開始學習音樂的他來說，音樂能夠帶給他平靜。來到台灣的讀書的他每天都往前走，他著自己的目標打拚著。

▼第五章，山峰。

▲▼ 。（圖／張銘晉提供）

經過大學四年的經歷，張銘晉從中獲益良多，也從自己的「靜」中尋找到自己的方向。第五章的主照拍攝於武陵，是張銘晉目前所到過台灣最高的山峰，亦是他此刻能夠站立最高的地方。一山還有一山高，張銘晉在找到自己的方向同時也一直在往前看。

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