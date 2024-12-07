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投資被詐500萬！女再加碼「1公斤金條」　台南警攔截保她279萬

▲▼台南一名蘇姓女子被投資詐騙騙了5百多萬，又拿出1公斤金條要投資，幸虧被員警阻止。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南一名蘇姓女子被投資詐騙騙了5百多萬，又拿出1公斤金條要投資，幸虧被員警阻止。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南一名蘇姓女子在臉書看到股票投資廣告，點連結加line群後，被詐團騙走500多萬，而後蘇女又被投資話術所騙，拿出重1公斤、價值279萬的金條，和袁姓車手約在延平郡王祠內面交，所幸遭員警攔阻。警方在袁男身上出工作識別證、黃金儲值憑證等相關證物，警詢後依涉詐欺與洗錢等罪嫌移送。

昨(6)日下午5時，警二分局南門派出所接獲情資，於開山路延平郡王祠內疑似有詐騙車手出現，員警趕抵現場時，撞見26歲袁姓男車手提供憑證資料，正與被害人蘇女面交，員警即時攔阻被害人蘇女交付欲投資的黃金金條1公斤（價值279萬元)。

▲▼台南一名蘇姓女子被投資詐騙騙了5百多萬，又拿出1公斤金條要投資，幸虧被員警阻止。（圖／記者林東良翻攝）

蘇女表示，她在臉書瀏覽投資股票獲利廣告，點擊後連結line帳號，與暱稱「陳先生」加為好友，後續又加入投資群組「龍轉乾坤」，詐團不定時傳送股票投資獲利訊息，聲稱保證獲利、穩賺不賠，鼓吹蘇女投資。蘇女信以為真，依對方指示下載投資APP註冊操作，已給對方500多萬元，直到昨(6)日見到警方逮捕車手，蘇女才驚覺被騙。

警方偵訊後，將袁姓車手依違反刑法詐欺、洗錢防制法等案移送法辦。

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