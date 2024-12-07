熱心公益回饋社會　展菱科技企業捐贈台南市消防局幫浦消防車

▲展菱科技工程公司董事長王明，感念消防人員救災工作的風險與辛勞，且為提升大台南市仁德地區救災能力，特捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛，由消防局局長李明峯代表受贈並回贈感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

展菱科技工程公司董事長王明，感念消防人員救災工作的風險與辛勞，且為提升大台南市仁德地區救災能力，特捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛，並於7日文賢分隊30周年慶警義消聯歡晚會上辦理捐贈儀式，由消防局局長李明峯代表受贈並回贈感謝獎牌。

展菱科技工程公司為台灣無塵室金屬隔間建材的領航者，積極參與國內外眾多工程，包含晶圓廠、IC封裝、印刷電路板、光電業、生物科技等多元領域，董事長王明俊先生設廠在仁德保安工業區內，秉持回饋鄉里、強化公共消防安全的信念捐贈消防局救災車輛。

消防局指出，該車為皮卡車種，配備了LED警示燈、警報器及無線電等裝備，亦將高壓細水霧設備安裝在車上改裝為幫浦消防車，總價值新台幣230萬元，該車車體較消防車小、車高較低，可靈活進入巷道狹小地區進行滅火勤務，不僅具有機動性佳、高效省水又導電絕緣的特點，也配有合法認證拖曳設備可執行拖運船艇作業，實為消防局增添不少救災戰力，共同守護市民生命財產安全。

市長黃偉哲表示，感謝展菱科技工程股份有限公司王明俊董事長認同消防局，捐贈消防救災車輛，消防局將持續為保障市民生命財產安全而努力，也希望藉此拋磚引玉鼓勵社會人士之公益善舉。

消防局局長李明峯亦表示，感謝展菱科技工程公司王明俊董事長慷慨解囊，這輛車對於救災非常有幫助，多功能搶救特性，適合各類救災勤務，快速抵達現場，提升災害搶救之效能。