王齊麟求婚成功首現身「甜喊要帶給十元幸福」　曝婚禮舉辦時間

▲中華郵政及民權國小為羽球男雙金牌得主王齊麟設置金牌郵筒。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

奧運金牌羽球國手王齊麟與「樂天女孩」陳詩媛（十元）修成正果，王齊麟昨（6）日宣布求婚成功的消息，王齊麟今出席中華郵政及母校民權國小設置金牌郵筒活動受訪表示，很開心可邁入人生下一個階段，希望可承擔更多責任更穩重，未來將帶給她幸福，因明年仍有很多比賽，希望比賽空檔可辦婚禮。

王齊麟今受訪時表示，很開心人生邁入下一個階段，希望自己可以承擔更多責任，也更穩重，未來還會繼續在球場表現，希望也能有更多好的表現帶給大家。

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由於王齊麟昨求婚鑽戒來自法國珠寶品牌CHAUMET的Bee My Love系列，鑽石約0.5克拉，價格上看6位數。王齊麟今被問及鑽戒價格時說，「價格是其次，心意最重要，很開心她有答應我，未來我會帶給她幸福，也希望在球場有更多好表現。」

媒體問及求婚巧思，王齊麟說，有跟陳詩媛身邊最好的朋友討論，找了文華東方求婚，「是她很喜歡的場地，戒指也是她喜歡的品牌，希望讓她感受到用心。」昨天搭檔李洋也在，王齊麟表示，這種重要時刻身邊所有好朋友都要在，李洋當然也一定要在，他問李洋要不要一起來，李洋說「適合嗎」，他說「當然適合，肯定要有你，這麼重要的時刻怎可能沒有你」。

王齊麟說，從奧運過後他就已經在籌備求婚，覺得自己也該邁入下個階段，至於婚禮，因為明年還有很多比賽，希望在比賽中間有時間辦婚禮，會再跟大家分享。

未來是否希望盡快有小朋友？王齊麟說，小孩子是他跟詩媛都很喜歡的，一定是在計畫內，但會順其自然。有媒體笑問「齊麟是70，詩媛是10，小朋友取名會不會是80」，王齊麟開玩笑說，「不行用80，我們要反霸凌，不能霸凌(80)。」

陳詩媛今日也陪同王齊麟出席金牌郵筒活動，王齊麟表示，很開心可以回到母校，也謝謝中華郵政再度為他設立金牌郵筒，回到母校有回家感覺，很開心帶她回到母校分享學校點點滴滴。