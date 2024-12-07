鍾明軒被爆合作中共黨媒　陸委會提《反滲透法》！律師搖頭了

▲社長說會請人聯絡鍾明軒。（圖／翻攝自YT／攝徒日記Fun TV）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YTR八炯以針砭大陸時事走紅，近日他發布新片，片中致電中共黨媒《海峽導報》的社長，沒想到對話中，對方脫口說要聯絡「鍾明軒」，瞬間掀起議論。對此，陸委會今（7）日表示，這狀況恐觸犯《反滲透法》、《兩岸條例》。不過，律師陳君瑋指出，《反滲透法》可能罰不到鍾明軒。

八炯該支影片找來曾是中國統戰樣板網紅的饒舌歌手陳柏源，揭露中國如何收買台灣網紅。影片中，陳柏源和中共黨媒福建《海峽導報》社長通話，稱自己想回中國，能不能幫他安排採訪和報導，也稱會帶朋友一起回去。對方一聽相當歡迎，說會找人去接待，還會請記者「聯絡鍾明軒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，鍾明軒在Threads發文，強調自己拍的旅遊影片是自掏腰包拍的，「現在有人完全不講求證據，隨便往我頭上扣帽子？這世界到底要多瘋？」

▲鍾明軒強調，中國旅遊片都是自掏腰包。（圖／翻攝IG）

陸委會今日則表示，針對網路媒體報導，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求渠等配合中共操作，拍攝、傳散詆譭台灣政府政策、誘拉國人赴陸發展，對台統戰滲透等情，政府都有掌握並持續密注相關情形。強調，「網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。」

陸委會指出，依《國安法》規定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。

另外，依《反滲透法》規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。《兩岸條例》第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為，「倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。」

不過，FB粉專「陳君瑋律師粉絲團」就發文，開頭就直呼「尷尬了-.-」，解釋因為《反滲透法》只限於「選舉」、「遊說」、「公民投票」等行為與對岸唱和，處五年以下徒刑，「但不限於『替對岸媒體行銷大外宣』，這是立法疏漏，未來應該從這裡來研議修法。」

陳君瑋指出，如果是自己真誠覺得對岸好而媒體行銷，就不應該處罰，「但如果拿了對岸的錢進行媒體大外宣，避免台灣人被認知作戰，應該研擬處罰規範。」接著他隔空向鍾明軒喊話，「冤有頭，債有主」，要考慮提告對岸媒體高層，請求損害賠償，因為被洩漏底細，「但以反間計來看，也不無可能是鍾明軒某些行為不符合期待，對岸故意放風聲的。」

▼律師稱反滲透法管不了鍾明軒。（圖／翻攝自FB／陳君瑋律師粉絲團）