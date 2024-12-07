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藍嗆陸委會戒嚴　綠批散播四大謠言：馬辦才在破壞兩岸正常交流

▲▼ 賴士葆 羅智強 徐巧芯等立委與馬英九基金會蕭旭岑執行長 召開 請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆、馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨、馬英九基金會執行長蕭旭岑昨（6日）召開記者會，指控政府「阻礙兩岸交流」、「陸委會戒嚴」，甚至再度批總統賴清德國慶演說是「新兩國論」，破壞台海和平。對此，民進黨中國部批評，馬辦及國民黨不只偷換概念，忽略中共對台文攻武嚇，更散播四大謠言，將兩岸關係的責任全部丟給民進黨，更不斷造謠、抹黑我政府，馬辦和國民黨才是在破壞兩岸正常交流。

民進黨中國部指出，本次馬辦藉中國學生訪團來台，過程中不斷造謠生事：謠言一、我政府稱高中生心智未成熟，事實是：去年中生團參訪單位只有大學，沒有高中，今年馬辦申請時增加「中山女高」，因高中與大學體制不同，高中有家長會，且高中校園不能自由進出，因此陸委會及教育部必須了解。

民進黨序指，謠言二、男俊女美所到之處夾道歡迎，事實是：訪團來台初期，台灣社會不甚關注，僅有中國媒體以及部分特定人士不斷吹捧，是在中生發表「中國台北」隊言論後，引發社會譁然，進而產生對訪團的關注。謠言三、訪團並未違規，陸委會戒嚴，事實是：「中國台北」說涉政治論述，引發整個台灣社會批評，台灣民眾也普遍認為相關發言就是矮化台灣；陸委會對馬辦的行政處分，完全是依既有規定。

謠言四、政府是處分中國學生，事實是：相關部會於審查時都有提醒應秉持對等尊嚴原則，不發表與活動無關的政治性言論和宣傳，本次陸委會的處分是針對主辦單位馬英九基金會處理不當，完全沒有針對中國學生訪團。

民進黨表示，此次中國學生訪團全員皆是中共挑選過的共青團團員、儲備幹部或共產黨黨員，但我方政府基於善意，認為只要不涉及政治爭議，對於交流樂觀其成，然而此次中生受訪時提出「中國台北」說後，身為主辦單位的馬英九基金會，其執行長蕭旭岑竟稱「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」，不但悖離現實，更進一步引發台灣社會的不滿及憤怒。

根據陸委會最新民調顯示，近9成（89.5%）民眾不認同中共長期對台軍事威脅、經濟脅迫與外交打壓；近8成5（84.9%）民眾不認同中共在國際場域強調台灣問題是內政，以及要求其他國家遵守「一中原則」，且近7成5（74.1%）民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，顯見絕大部分的台灣民眾不認同「一個中國」，並贊成兩岸互不隸屬。

民進黨中國部批評，國民黨及馬英九基金會忽視中共對台的文攻武嚇、國際打壓，連日汙衊我方政府「阻礙交流」，完全是睜眼說瞎話，國民黨及馬辦不斷造謠抹黑，製造對立，才在是破壞兩岸正常交流。
 

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