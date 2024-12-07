中橫12月持續施工「每天放行5次」　行車攻略一次看

▲▼太魯閣工務段邀請大天祥地區住民與各業者代表，以及相關機關單位等共同討論獲致共識。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年10月底之康芮颱風侵襲全台，其中台8線中橫東段沿線降下超大豪雨，單日累計最高雨量達1,200mm，造成立霧溪流域溪水暴漲，天祥以東多處道路遭洪流漫淹，並造成沿線邊坡坍方與道路路基及護欄損壞。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段搶修團隊前於11月5日搶通迄今，已完成沿線道路坍方清除與路基缺口防護，並持續進行0403地震及歷次颱風所造成之災害復建工程；日前太魯閣工務段邀請中橫公路大天祥地區住民與各業者代表，以及相關機關單位等共同討論12月份管制措施並獲致共識，沿線施工管制放行時段回復至康芮風災所採行每日日間5次放行，夜間仍採封閉管制之措施。

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▲太魯閣口至長春隧道路段分流通行措施示意圖。

工作務單位表示，後續將隨災修進度推展來逐步調整放寬管制。

東區養護工程分局公布，各路段管制及放行時間：

台8線中橫公路關原至太魯閣閣口（114k~184.5k）路段，113年12月份（12月5日至31日）每日施工交管措施如下∶

一、關原至天祥（114.6k~167.7k）路段：

(一)交通管制區間為合歡派出所~天祥(114.6k~167.7k）。

(二)不分平日、假日，經每日朝巡排除路況達可通行條件時，於6時至16時30分，沿線視災修工區需要採機動管制交通。

(三)16時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進）。

(四)18時30分至翌日6時實施夜間封閉管制。

二、天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段：

(一)交通管制區間為天祥~太魯閣閣口 （167.7k~184.5k）。

(二)不分平日、假日，經每日朝巡排除路況達可通行條件時，採5個時段放行（7時~8時、10時、12時~13時、15時及17時~17時30分），其中每日10時、15時之兩次放行時段，以限於放行前已抵達管制站停等之車輛全數放行為原則，俟排隊車流放行過後旋即封閉管制。

(三)17時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進）。

(四)18時30分至翌日7時實施夜間封閉。

(五)另太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行措施如下：

1.西行（太魯閣往天祥方向）：由太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→銜接台8線長春隧道→天祥。

2.東行（天祥往太魯閣方向）：天祥→台8線→長春隧道→太魯閣口→花蓮（宜蘭）。

▲▼中橫東段沿線仍有多處邊坡、路面及路基缺口持續搶修中，用路人行經時應盡速通過。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段呼籲與提醒，往返「大禹嶺至太魯閣閣口」間之用路人，應留意最遲抵達167.7k天祥管制點或太管處砂卡礑隧道東口管制點之時間如下：

(一)由大禹嶺至太魯閣口之用路人，最遲務必於17時前抵達天祥，以免錯過天祥至太魯閣口間17時~17時30分之最後放行時段。

(二)另由太魯閣前往大禹嶺之用路人，最遲務必利用位於太管處砂卡礑隧道東口管制點之15時放行時段前往大禹嶺，以避免遭遇16時30分之最後放行時間。

上述各管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，公路搶修團隊將持續關注災況、適時搶災清坍，不排除延後或暫停之放行；另管制放行時段內，如遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時，則將採機動管制措施，俟阻礙因素排除後再予警戒放行，以維用路人安全。

工務單位提醒，台8線中橫東段沿線於風災過後仍有多處邊坡、路面及路基缺口等災修工程持續進行中，敬請用路人妥為規劃行程時間，行經上述災修管制區間路段時，應於放行時段內盡速通行，避免於路途上隨意逗留駐足而徒增行車上之風險或遭逢出口管制點封閉之情形。

公路局呼籲用路人，當遇颱風、豪雨（或連續降雨）及地震過後，山區道路易有坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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