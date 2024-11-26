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蘇花改漢本高架橋及和平溪河川橋伸縮縫施工　11／26起封閉管制

▲蘇花改漢本高架橋及和平溪河川橋將進行伸縮縫施工，施工期間採封閉管制措施。（圖／公路局提供）

▲蘇花改漢本高架橋及和平溪河川橋將進行伸縮縫施工，施工期間採封閉管制措施。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局東區養護工程分局南澳工務段為辦理台9線蘇花改142.3k漢本高架橋南下線及143.1k和平溪河川橋北上線、南下線伸縮縫更換工程，將實施封閉管制。

工務單位表示，自11月26日至12月11日分為二段施工：
一、11月26日至12月1日台9線蘇花改143.1k和平溪河川橋 「北上線」進行伸縮縫更換工程道路全天候封閉，請用路人改走台9丁線並配合現場人員指揮，造成不便尚祈用路民眾見諒。
二、12月2日至12月11日台9線142.3k蘇花改漢本高架橋及143.1k和平溪河川橋「南下線」進行伸縮縫更換工程道路全天候封閉，請用路人改走台9丁線並配合現場人員指揮。

公路局呼籲用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

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