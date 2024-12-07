假姪女開火鍋店缺資金！　桃園警2通電話破詐騙老招

▲桃園警分局同安派出所昨天接獲銀行來電，許姓婦人臨櫃欲匯款97萬至姪女指定帳戶，該帳戶有不明虛擬貨幣交易，員警詢問兩端查出是詐騙陷阱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局同安派出所昨天接獲銀行行員來電，許姓婦人臨櫃欲匯款97萬元到姪女指定帳戶，但行員查出該帳戶有多筆虛擬貨幣交易，直覺有問題；員警到場後詢問許姓婦人與其姪女，姪女竟回覆剛找到一份工作，對方聲稱只要把帳戶裡的存款提出轉交即可，但不清楚工作性質，警方告知是詐騙陷阱，才避免兩人落入詐騙陷阱。

桃園警分局昨（6）日上午11時許，接獲桃園區某銀行來電通報，有民眾疑似遭到詐騙欲匯出款項請員警到場協助。同安派出所所長謝青樺與女警辜湘珺到場處理。許姓婦人表示，日前接獲姪女來電，聲稱新換電話號碼請其加Line聯繫，許婦不疑有他，姪女以Line聯繫，表示其經營火鍋店需要資金週轉欲借款97萬，許婦當場承諾，願解除保險匯款給姪女，但行員查核匯款帳戶時，發現帳號內有多筆虛擬貨幣交易紀錄，經電話確認帳戶持有人卻表示父母都不姓許，直覺有問題，擔心許婦被詐騙。

▲桃園市許姓婦人昨天上午臨櫃欲匯款97萬至姪女指定帳戶，員警到場阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警詢問許婦，發現她的姪女確實在確經營火鍋店，但雙方聯繫都是透過Line，所以沒想打電話確認。員警撥打其姪女電話，對方卻對匯款情事不甚了解。

警方致電戶頭主人，對方表示，自己是剛出校門找工作之社會新鮮人，在網路上找到一份工作，公司說有人會將款項匯進其帳戶，她只要負責提款轉交即可，所長謝青樺當下立即明瞭是詐騙伎倆，立即勸阻已經陷入詐騙陷阱，可能在不知情狀況下已成為人頭帳戶，阻止兩人落入詐騙陷阱，並將循線向上追查詐騙集團線索偵辦。