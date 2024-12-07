遭控「只穿內衣」意圖製造被性騷　陳玉珍怒：我沒穿襯衫就辭職下台

▲陳玉珍提供外套內有穿襯衫影像。（圖／立委陳玉珍提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會6日因國民黨突襲欲變更議程審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍綠爆發肢體衝突。民進黨立委吳沛憶臉書貼出一段「藍委陳玉珍拉下外套的影片」表示，陳玉珍外套下面只穿內衣，根本是故意的，「意圖製造性騷擾」。對此，陳玉珍昨日深夜直接在該貼文下方留言怒轟，「士可殺不可辱」、「如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台！」，更限期要求吳沛憶道歉，否則開告。

吳沛憶貼出影片說，陳玉珍在外套下面只穿內衣，常識來看這並不是造型穿搭。她第一時間看到還好心提醒陳玉珍要把衣服拉好，結果發現根本是故意的，這到底是要做什麼？如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷。

陳玉珍昨晚深夜大怒，直接到吳沛憶臉書留言，「吳大立委，你敢不敢接受我公開的挑戰？！如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台！如果我裡面有穿襯衫，換你辭職下台！政治人物講話，不能信口開河！」「我找到我的袖子有拉出來的影像了，吳沛憶這一種真的是非常愛造謠生事！公開栽贓！有什麼資格當國會議員！大家看我上面手的袖子是拉出來的」。

陳玉珍也向媒體表示，她提出這個照片表示她真的有穿襯衫；她公開挑戰吳沛憶，看她的敢不敢接受她的挑戰，如果吳說謊吳辭立委，如果她說謊她自己就辭立委、「限她在一天內提出公開道歉，不然我就要到地方法院對她提告」。

「我可以被打死，但是不能接受被栽贓、士可殺不可辱」，陳玉珍怒轟，當國會議員要懂得求證事實，不要信口開河，吳沛憶不是第一次不求證就誣蔑別人，根本不適合擔任國會議員。