　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒「被熱湯澆淋」　加慘版引網友哀嚎

▲▼中國一名廚師端湯時意外跌倒，慘被熱湯淋了一身。（圖／翻攝自X）

▲中國一名廚師端湯時意外跌倒，慘被熱湯淋了一身。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

中國近日流出一段影片，顯示一名廚師在端著一大鍋湯時不慎摔倒，滾燙的熱湯潑得他全身都是，場面令人揪心。這段影片隨後迅速在網上瘋傳並引發熱議，不少人也聯想到2020年爆紅的「統神端火鍋」迷因影片，認為這名中國廚師比「統神端火鍋」的受害者更慘。

根據影片內容，這起意外發生於12月2日的凌晨12時24分。當時，一名廚師正在餐館的後廚內準備食材。從監視器畫面可見，他雙手端著一鍋熱湯，似乎急於將湯送往另一處。然而在行走過程中，廚師突然失去平衡，整個人往後摔倒，湯鍋翻覆，滾燙的湯瞬間淋向他的頭部和臉部，而廚師起身時不斷痛苦哀號，場面令人不忍直視。

▲▼2020年一名墨西哥廚師在端墨西哥粽時意外摔倒後，因背景激似「統神」而在網上走紅。（圖／翻攝自YouTube）

▲2020年一名墨西哥廚師在端墨西哥粽時意外摔倒後，因背景激似「統神」而在網上走紅。（圖／翻攝自YouTube）

這段影片曝光後，瞬間在網上吸引了大量關注，有網友也將其與2020年的「統神端火鍋」迷因影片進行對比。當時，一名墨西哥廚師端著一鍋墨西哥粽（tamale）時意外摔倒，導致墨西哥粽掉滿地，而這名廚師也因背影酷似台灣實況主「統神」張嘉航，而被戲稱為「統神兼差打工端火鍋」，影片在台灣網路掀起一波熱潮。

然而，與墨西哥廚師的情境不同的是，這次中國廚師不僅摔倒，還遭滾燙熱湯直接灼傷，情況明顯更加慘烈。目前，媒體尚無法確認事發地點及受傷廚師的後續狀況，但相關影片已在各大社群平台瘋傳，網友紛紛關切廚師的傷勢，也有人藉此提醒餐飲工作者注意端送熱湯時的安全性，避免類似事故再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／尹錫悅道歉！　承諾「絕不會二度戒嚴」
「受不了台灣氣候」滯留國外躲兵役　博士男下場曝光
免爬下水道！大巨蛋1處可聽「周杰倫」　實測影片全場歡呼
尹錫悅今早9點發表演說！　彈劾案同步投票「第一夫人獨檢法」
林書豪討拍「大家笑我」　周杰倫1句話安慰竟被反嗆：What？
林昱珉最新球探報告！被看好5號先發　1缺點對發展不利

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒「被熱湯澆淋」　加慘版引網友哀嚎

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

陸國台辦反擊「中國台北」沒問題　陸委會：司馬昭之心人盡皆知

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

小情侶動漫商場內「蓋外套吸蛇毒」！陸網傻眼：一定是被蛇咬了

豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈！微博不捨衝上熱搜

求離婚！女子為嫁人夫…竟給原配904萬元　最後還惱羞告上法院

賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

陸政府採購挺國產貨　擬給予20%價格評審優惠

香港深灣道船廠大火！黑煙掩蓋天空

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒「被熱湯澆淋」　加慘版引網友哀嚎

上海迪士尼遭「輪椅大軍」攻陷！園方無奈曝新規：行動不便才能用

陸國台辦反擊「中國台北」沒問題　陸委會：司馬昭之心人盡皆知

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

小情侶動漫商場內「蓋外套吸蛇毒」！陸網傻眼：一定是被蛇咬了

豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈！微博不捨衝上熱搜

求離婚！女子為嫁人夫…竟給原配904萬元　最後還惱羞告上法院

賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

陸政府採購挺國產貨　擬給予20%價格評審優惠

香港深灣道船廠大火！黑煙掩蓋天空

MG7預告進軍馬來西亞！2.0升渦輪折合新台幣145萬鎖定TOYOTA Camry

吃葡萄不吐葡萄皮！農糧署：營養都在這　選購看「三頭」

日麥當勞限時「起司燉牛肉派」超誘人！濃郁雙餡配酥皮冬季必吃

快訊／尹錫悅道歉！　承諾「絕不會二度戒嚴」

陸生團「中國台北」陸委會將懲處馬辦　綠營支持：針對馬辦而非學生

【周焦點】大改款RAV4現身　7人座MPV上市　豪華進口年底大降30萬

陳韻文FA吸引高薪複數約報價　統一獅持續積極洽談

巧克力重金屬「鎘」含量納管！　違者最高罰300萬

俄空襲至少11人喪生 澤倫斯基批蒲亭無意終止戰爭

戴資穎開刀前圓夢聽周董演唱會　直呼像做夢：誰的青春沒有周杰倫

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

大陸熱門新聞

上海迪士尼遭輪椅大軍攻陷　園方無奈曝新規

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

陸國台辦稱「中國台北」沒問題　陸委會反擊

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈

侶動漫商場活春宮　陸網：被蛇咬？

30歲男連吃7天漢堡…抽出「牛奶血」

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒被熱湯澆淋

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

求離婚！小三塞904萬元給原配 結局反轉

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

賴總統過境美國　國台辦：絕不為台獨活動留下空間

「喝一杯牛奶後離奇消失...」　陸女碩士失聯15年　被尋獲已生2孩

更多熱門

相關新聞

陸回應外交官遭逐：一個中國原則光明正大，不存在干涉內政問題

陸回應外交官遭逐：一個中國原則光明正大，不存在干涉內政問題

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则早已被联大第2758号决议所确认，也是公认的国际关系基本准则和国际社会共识。重申和坚持一个中国原则，在世界任何地方都光明正大，不存在所谓“干涉内政”的问题。

NBA季前熱身賽睽違6年重返中國

NBA季前熱身賽睽違6年重返中國

曝雙城論壇北市府會簽「切結書」　林奕華：行程都會向陸委會報准

曝雙城論壇北市府會簽「切結書」　林奕華：行程都會向陸委會報准

川普「重商主義」　能「讓美國再次偉大」？

川普「重商主義」　能「讓美國再次偉大」？

「舉起拳頭不如張開雙手」　賴清德：中國再多軍演都無法贏得尊敬

「舉起拳頭不如張開雙手」　賴清德：中國再多軍演都無法贏得尊敬

關鍵字：

中國廚師熱湯統神端火鍋

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功

高雄玉蘭花婆婆當街被兒毆！畫面惹網怒

反詐女神陳梅慧意外殞落　上路時間暗藏奪命密碼

只睡4小時！17歲少女熬夜備考　腦出血去世

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

「周杰倫MV女主角」現身大巨蛋！　陷回憶殺超感動

陳梅慧國道6車夾撞亡！Cheap指疑點重重：寧願相信是意外

獨／陳梅慧未即刻北返　錯過「關鍵8分鐘」遇死劫

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面