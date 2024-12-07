統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒「被熱湯澆淋」　加慘版引網友哀嚎

▲中國一名廚師端湯時意外跌倒，慘被熱湯淋了一身。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／綜合報導

中國近日流出一段影片，顯示一名廚師在端著一大鍋湯時不慎摔倒，滾燙的熱湯潑得他全身都是，場面令人揪心。這段影片隨後迅速在網上瘋傳並引發熱議，不少人也聯想到2020年爆紅的「統神端火鍋」迷因影片，認為這名中國廚師比「統神端火鍋」的受害者更慘。

根據影片內容，這起意外發生於12月2日的凌晨12時24分。當時，一名廚師正在餐館的後廚內準備食材。從監視器畫面可見，他雙手端著一鍋熱湯，似乎急於將湯送往另一處。然而在行走過程中，廚師突然失去平衡，整個人往後摔倒，湯鍋翻覆，滾燙的湯瞬間淋向他的頭部和臉部，而廚師起身時不斷痛苦哀號，場面令人不忍直視。

▲2020年一名墨西哥廚師在端墨西哥粽時意外摔倒後，因背景激似「統神」而在網上走紅。（圖／翻攝自YouTube）

這段影片曝光後，瞬間在網上吸引了大量關注，有網友也將其與2020年的「統神端火鍋」迷因影片進行對比。當時，一名墨西哥廚師端著一鍋墨西哥粽（tamale）時意外摔倒，導致墨西哥粽掉滿地，而這名廚師也因背影酷似台灣實況主「統神」張嘉航，而被戲稱為「統神兼差打工端火鍋」，影片在台灣網路掀起一波熱潮。

然而，與墨西哥廚師的情境不同的是，這次中國廚師不僅摔倒，還遭滾燙熱湯直接灼傷，情況明顯更加慘烈。目前，媒體尚無法確認事發地點及受傷廚師的後續狀況，但相關影片已在各大社群平台瘋傳，網友紛紛關切廚師的傷勢，也有人藉此提醒餐飲工作者注意端送熱湯時的安全性，避免類似事故再次發生。