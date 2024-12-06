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犯保北三會攜手啟動「醫馨守護」　法務部長見證司法醫療跨界合作

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北三分會攜手六大醫師公會啟動「醫馨守護」聯盟溫暖守護犯罪被害家庭。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為協助犯罪被害人及其家屬（馨生人）獲得完善醫療支持，犯罪被害人保護協會北三分會（台北、新北、士林分會）今（6日）舉辦「醫馨守護司法保護醫療關懷聯盟」簽約儀式。活動由謝伯蒼、陳榮傑、林志銜3位主任委員主持，邀請雙北醫師公會等代表出席，並由法務部長鄭銘謙等貴賓共同見證啟動，攜手打造溫馨的醫療關懷網絡。

活動現場，由由北三分會謝伯蒼主任委員、陳榮傑主任委員及林志銜主任委員邀請雙北醫師公會、中醫師公會、牙醫師公會等相關單位代表共同出席，並在法務部鄭銘謙部長、犯罪被害人保護協會張斗輝董事長、北檢王俊力檢察長、新北檢余麗貞檢察長及士檢顏迺偉檢察長等人共同見證下正式啟動。

他們承諾，從明年1月1日起，持有北三分會核發的「醫馨守護司法保護醫療卡」的被害家庭，將可於聯盟內貼有「醫馨守護」標誌的醫療院所享受減免掛號費等優惠服務，搭起司法與醫療之間的暖心橋梁。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部長鄭銘謙致詞時表示，這次的聯盟啟動是犯罪被害保護領域中的重要里程碑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部長鄭銘謙致詞時表示，這次的聯盟啟動是犯罪被害保護領域中的重要里程碑，透過醫療與司法的跨界合作，為馨生家庭帶來最直接的幫助，也感謝6大醫師公會的無私付出，形容這是公私協力最佳典範。

張斗輝董事長也感性地說：「今天我們看到的不只是法律的保障，還有來自醫療界的溫暖力量。」同時期待這份合作能激發更多善意，為社會注入一股柔性的正能量。

被害家庭的復原之路往往漫長又艱難，「醫馨守護」聯盟的成立正是為這些家庭提供更完善的醫療支持與陪伴。聯盟的設立不僅象徵司法與醫療體系的緊密連結，也傳遞出全社會共同守護馨生人的決心，讓每一位被害者及其家屬都能在溫馨的醫療保護網中，走出陰霾，迎向新生。

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