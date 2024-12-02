赴陸經商35天慘敗！男砸10萬偷渡返台　「隱匿226天自首」下場曝

▲北市李姓男子赴大陸廈門經商僅35天就失敗，擔心遭限制出境，火速花10萬台幣偷渡返台。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市李姓男子合法出境到中國廈門展開經商計算，孰料僅35天就失敗。他擔心債務糾紛及法律追訴肺被限制出境，透過支付新台幣10萬元與陳姓中國籍人士策劃策劃偷渡返台。李男先從福建搭船赴金門，再坐飛機抵高雄，平安返家226天才鼓起勇氣到移民署自首。士林地檢署偵結，依違反國安法起訴並聲請簡易判決。

據檢警調查，李姓男子去年10月23日合法出境到廈門經商，短短35天內就宣告失敗，他疑擔心因債務糾紛及遭法律追訴等，可能會被限制出境，決定使出非法手段，於11月27日支付當地人10萬元台幣，由對方安排將他載往漳州某港口。

翌日凌晨，李男抵達金門海岸，順利入境後，隨即轉搭飛機抵達高雄小港機場，再乘高鐵返回台北市住家。然而，經過226天的內心掙扎，李男決定面對法律責任，在今年7月11日，主動前往內政部移民署北部事務大隊自首，坦承其非法入境的詳細過程。

檢察官依違反《國家安全法》第14條，屬無正當理由逃避檢查罪起訴聲請簡易判決，同時也建請法院考量他在主管機關發覺前，對其為發覺之罪自首而受裁判，是否能審酌自首規定減輕其刑。