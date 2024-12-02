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快訊／周杰倫粉絲注意！士檢創首例將「扣押黃牛票」原價販售

外送用▲▼周杰倫曝「新歌等超久」原因自認：不是唱將。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

▲周杰倫演唱會門票黃牛票猖狂，士林地檢署經被告同意將變賣扣案門票。（示意圖／翻攝自Instagram／jaychou）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區邱姓男子利用「搶票機器人程式」非法購買周杰倫演唱會門票，以每張新台幣1萬2000元至3萬元不等的價格高價轉售遭法辦。士林地檢署今（2）日表示，全案經被告同意，將在演唱會舉行前以原價重新對外販售，所得票款將繳入國庫保管，待後續依法聲請沒收，至於詳細票量，將由票務中心公告為主。

無業的37歲邱姓男子（具工程師背景），在臉書成立售票平台粉絲專頁，擁有8000多名粉絲，並隨熱門場次不同更換粉絲專頁名稱，後續以假帳號、搶票程式購買熱門演唱會門票。

今年10月間士林地檢署機動組檢察官，指揮北市刑大專案小組赴汐止區逮捕邱男到案，查扣演唱會票券及現金禮券6張等物，複訊後依違反文化創意產業發展法以不正方式購票、刑法行使偽造準私文書等罪嫌，以10萬元交保，並限制出境、出海。目前全案仍偵查中。

然而，士林地檢署為及時打擊不法，並不讓被告保有不法利得，同時兼顧廣大歌迷合法購票權益，首採偵查中變價之方式，透過積極與北市政府文化局、演唱會主辦單位及票券系統業者等協調而取得共識，將針對本署查扣而得沒收之以不正方式取得票券權利，在相關演唱會屆至之前，囑託主辦單位釋出並依原價再次對外販售，復將所得票款繳入國庫予以保管，俾供後續依法聲請法院沒收

檢方解釋，按刑事訴訟法第141條第1項規定，得沒收之扣押物，有喪失毀損、減低價值之虞者，得變價之，保管其價金；又「檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項」第11條第1項規定，扣押物有急速處分之必要或被告同意，且檢察官認為適當者，得不依拍賣程序逕為變賣。

然而，鑑於本件扣押票券，將於演唱會屆至後喪失其價值，顯有急速處分必要，並經被告同意，且承辦檢察官亦認核屬適當，故依據前開規定進行偵查中變價，並不依拍賣程序逕以原價對外重新販售方式變賣。

士林地檢署強調仍將與主管機關充分聯繫合作，依法嚴辦以不正方式購票之犯罪行為，並積極維護民眾合法購票之公共利益，以保障文化創意產業之永續發展。
 

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