「溪口文化產業創生計畫」　推動布袋戲工藝傳承

▲▼ 長義閣掌中劇團舉辦工藝分享會，推動布袋戲文化發展 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣溪口鄉長義閣掌中劇團今30日舉辦「來嘉戲口」偶聚創生工藝分享會，縣長翁章梁、立法委員陳冠廷、溪口鄉長孫維聰、縣議員江志明、劉雅文等人出席欣賞布袋戲演出，眾人也在現場與布袋戲工藝大師們交流分享，期望溪口鄉持續推動布袋戲產業，再創傳統文化榮光。

長義閣掌中劇團108年起正式進駐溪口「戲口偶聚空間」，推動布袋戲文化產業化，並與在地工藝師緊密合作。今日邀請布袋戲布景繪師陳明山、偶衣工藝師盧進忠及戲偶雕刻師徐明敬前來分享作品，長義閣掌中劇也將大師的工藝技術透過影像紀錄永久保存，成為文化傳承重要資源。

縣府綜合規劃處長陳皇成指出，長義閣掌中劇團隊結合東五洲掌中劇團、葫蘆軒戲劇文化工作室及其他領域事業體，透過縣政府媒合及跨域整合，以多元徵案模式向國家發展委員會提報「溪口文化產業創生計畫」，順利在112年8月核定通過。

翁章梁表示，溪口鄉有完整的布袋戲產業鏈，藉由推動「溪口文化產業創生計畫」，讓更多人認識布袋戲的手繪背景、戲偶服飾、戲偶雕刻等工藝，也能跟在地廟宇文化結合，打造出極具特色的展示方式。

翁章梁也說，現今的孩子對動畫、動漫等影視作品十分熟悉，但對布袋戲則相對陌生，讓布袋戲文化在地生根並具備教育意義將是未來的發展重點。希望溪口的布袋戲文化能與在地稻米、鵪鶉及竹編產業融合，發展成溪口的亮點特色。

陳冠廷說，溪口鄉努力推廣地方創生計畫，越來越多人都能看見溪口的藝術文化底蘊，期望未來能以多元化的創生方式帶動在地經濟，讓全台灣更多人認識溪口鄉。