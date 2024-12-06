林佳龍自拍曝賴清德登機暖心時刻　AIT主席羅森伯格發文感謝訪問關島

記者陳弘修／台北報導

總統賴清德上任後首度出訪，6日正在進行最後一站帛琉之旅。美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）上午在社群平台X 發文，貼出由外交部長林佳龍以手機自拍賴總統與美國在台協會華盛頓執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在登機前的合照，感謝賴清德到訪關島，並祝福賴清德的帛琉行程順利。

羅森柏格因生育目前正在休假中，在賴清德此行過境美國夏威夷、關島的僑宴中都有錄製影片祝賀，她在社群平台發文中也感謝藍鶯代表美國在台協會AIT迎接賴清德訪團。

對於關島在賴清德此次到訪的協助與安排，林佳龍也在社群平台 X 發文表示，感謝總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）與議長泰拉耶（Therese M. Terlaje）的熱情邀請，賴清德成為首位前往關島總督官邸及議會的台灣總統，「我們將攜手捍衛印太地區的自由與民主」。

值得一提的是，在貼文中，林佳龍除了標註古蕾露之外，還貼出了與古蕾露的自拍照，以及賴清德、總統府秘書長潘孟安與古蕾露及其夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、議長泰拉耶的合照，眾人開心微笑的畫面也讓凸顯了台美之間的友誼與溫暖。

對此，賴清德也在IG上發文表示，台灣和關島共享民主自由價值、更同屬廣泛的南島語系，「讓我一踏上關島的土地，就感受到島國的熱情」。

賴清德強調，他非常謝謝國際友人和僑胞的親切歡迎，台灣會和友邦、關島以及美國各界，在「永世太平」的目標下，共同維護印太地區的民主、和平與繁榮。