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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

虛幣分析師陳梅慧遭撞身亡傳陰謀論　藍委：政府應保護協助打詐的人

▲立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

長年協助政府打詐的虛擬貨幣分析師陳梅慧日昨在國道因追遭意外身亡，因她曾經突破創意私房、88會館等重大案件的金流，也讓這起車禍陰謀論四起。對此，藍委吳宗憲今（6日）表示，自己不願去臆測她的車禍原因，但找尋民間人士協助公部門打詐是常態，對於民間人士的保護機制及程度，應進一步檢討，而他已經思索要在司法法制委員會召開專題報告來討論，如何避免憾事再度發生，也讓民間願意且勇敢與政府合作同行。

吳宗憲提到，非常遺憾，長年協助打詐的陳姓幣流分析師因車禍喪生，據報載，她近半年，已協助檢警凍結相當於新台幣93億的非法幣流，並無償協助政府進行詐騙及金融犯罪調查，這樣無私奉獻的人物，卻發生如此憾事。

吳宗憲說明，自己不願去臆測她的車禍原因，這是對往生者及家屬的尊重，而檢警機關已開始介入調查，也請大眾留給檢警一個乾淨的辦案環境，同時，他呼籲社會大眾，不應該忘記陳姓分析師生前對於打詐的貢獻，更要接續這份使命，繼續努力完善打詐環境。

至於，陳姓分析師在打詐案件中的角色，吳宗憲指出，詐團結合組織犯罪已是極嚴重的現象，隨著科技一日千里，找尋民間人士協助公部門打詐是常態，惟涉及龐大的地下經濟，對於民間人士的保護機制及程度，應進一步檢討。

吳宗憲強調，如何保護這些願意為國家奉獻的無名英雄，他已經思索要在司法法制委員會召開專題報告來討論，如何避免憾事再度發生，也讓民間願意且勇敢與政府合作同行。

再者，吳宗憲點出，公、私協力的打詐政策下，一線警調同仁勢必得將情資交付外部專家分析，然而，犯罪調查有其「時效性」，若任何合作都要機關文來文去，恐有失偵查先機，要如何避免讓有心打擊犯罪的同仁被無端蒙上洩密的疑慮，希望相關單位能有所因應，讓有熱忱學習新科技犯罪偵查的學長們，能有堅強的後盾，無所畏懼地繼續維護社會治安。

此外，吳宗憲也希望法務部能依據「偵查不公開作業辦法」第8條第1項第1款，「對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要。」適時跟全國民眾說明本案的情況。

最後，吳宗憲表示，一般民眾不見得懂虛擬貨幣，但去年虛擬資產詐騙金額超過53億元，占了詐騙總金額88億的6成以上，且今年光上半年，虛擬資產詐騙已破52億，背後的非法利益何其巨大，「只能繼續卑微得請求政府能夠保護善良老百姓的生命安全，讓台灣有安居樂業的環境。」

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