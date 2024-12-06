　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

▲▼尹錫悅6日主動邀韓東勳會晤。（圖／達志影像）

▲尹錫悅6日主動邀韓東勳會晤。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，引發朝野譁然，最終國會決定發起尹錫悅彈劾案，最快明（7）日完成表決。執政黨國民力量黨代表韓東勳，自從得知自己也是戒嚴軍的逮捕對象以後，在彈劾案支持與否上改變態度，認為應儘速讓尹停止總統職務。為此，尹錫悅緊急向韓東勳要求見面。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，自從韓東勳6日上午在國會召開緊急會議時，改口表示應儘速讓尹錫悅停止執行總統職務以後，尹錫悅便向韓東勳「主動」提出會晤要求，雙方預計6日下午在位於首爾市龍山區的總統官邸進行會談，預估將討論由共同民主黨在國會發起的尹錫悅彈劾案表決，以及戒嚴事件以後該如何收拾殘局。

據悉，韓東勳6日上午在緊急最高委員會透露，他從可靠的消息來源得知，尹錫悅在戒嚴當天以「反國家勢力」為理由，要求高中學弟、防諜司令官呂寅兄逮捕國內主要政治人物，包括身為國民力量黨代表的自己，以及共同民主黨黨代表李在明，並將逮捕的國會議員與黨首等送往京畿道果川市拘禁。

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》最新消息，南韓總統辦公室稍早發表聲明，表示總統尹錫悅不曾下令要求逮捕、拘禁國會議員；不過在經過2分鐘後，卻又要求撤回上述說法。因此事遭到撤職的國家情報院第1次長洪壯源指證歷歷，表示他自從表態不願配合尹錫悅的逮捕令而遭到尹震怒調職後，便自行提出辭呈。

洪壯源6日下午透露，自從非常戒嚴令發布以後，尹錫悅便指示「趁此次機會將（反國家勢力）一網打盡」。

洪壯源也曝光尹錫悅戒嚴當晚的逮捕目標，包括國民力量黨代表韓東勳、共同民主黨黨代表李在明、祖國革新黨黨代表曹國、國會議長禹元植、共同民主黨院內代表朴贊大皆列在名單內，且原本預計由防諜司令部在逮捕後載往京畿道果川市某拘留設施調查、拘禁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
幕後／國民黨突襲式審選罷法　藍委「錯愕」事前全不知情
快訊／高鐵站女子落軌　列車進站當場死亡
撞死陳梅慧…37歲駕駛「背景曝光」
黑幫傳出「生死籤」撞殺陳梅慧　江湖大哥曝「車禍殺人」行情
快訊／多位綠委掛彩　吳思瑤痛哭落淚
不知怎聯絡她！周杰倫請求「照片換好看一點」　阿給闆娘換了
快訊／高鐵站女子落軌！　列車延誤
獨／知情人士還原事故當下：Uber靜止狀態遭猛撞
獨／陳梅慧急救時曾睜眼！肇事男下車喊：幫我報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

滑翔傘「纏住身體」高空失速墜落！陸男活活摔死　魂斷泰國

誘15歲少女回家！要求按摩帶上床性侵　新加坡前教練判關33個月

戒嚴後最慘！南韓總統尹錫悅支持率「跌至新低」　只剩13%

自動通關系統移除台灣國旗　大馬：台人仍能使用系統

南韓20多歲就業人口減少　50、60歲成就業人口增長主要推動力

搭乘醫院電梯突然墜落　33歲產婦「剛生下一名女嬰」斷脖身亡　

分屍3人「丟鐵桶焚毀」稱在獻祭！　美殺人魔遭判死刑

新NASA局長超狂！高中輟學當老闆　擁世界最大私人戰鬥機群

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」！　黨內大老逼宮下台：否則將贊成彈劾

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

滑翔傘「纏住身體」高空失速墜落！陸男活活摔死　魂斷泰國

誘15歲少女回家！要求按摩帶上床性侵　新加坡前教練判關33個月

戒嚴後最慘！南韓總統尹錫悅支持率「跌至新低」　只剩13%

自動通關系統移除台灣國旗　大馬：台人仍能使用系統

南韓20多歲就業人口減少　50、60歲成就業人口增長主要推動力

搭乘醫院電梯突然墜落　33歲產婦「剛生下一名女嬰」斷脖身亡　

分屍3人「丟鐵桶焚毀」稱在獻祭！　美殺人魔遭判死刑

新NASA局長超狂！高中輟學當老闆　擁世界最大私人戰鬥機群

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」！　黨內大老逼宮下台：否則將贊成彈劾

藍委當面嗆「戒嚴是保護台灣」　美麗島事件家屬邱議瑩淚崩要求道歉

女婿養女為千萬遺產翻臉　靈堂開罵「謀財害命」結果出爐

日本@COSME美妝TOP 3出爐！看似陌生「冠軍卸妝油」背景大家都熟

幕後／國民黨突襲式審《選罷法》惹議！　藍委「錯愕」事前全不知情

唐西奇大三元與張伯倫並列史上第7　獨行俠賞巫師16連敗

邁可森農曆年空降台灣！首攻北、高流開演　歐洲10人樂團空運助攻

憲兵「天下第一營」有共諜　總統府重話痛批叛國行為

快訊／高鐵左營站傳落軌！　女子遭進站列車撞擊當場慘死

傅崐萁飆罵議事人員「韓國瑜也拉不住」　綠籲道歉：當自己立法院長？

北市國中生持刀片恐嚇同學　家長著急貼文：我的孩子我自己救

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

國際熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

建議巴拉圭背棄台灣　中國外交官遭驅逐

美國加州7.0強震　發布海嘯警報

飛機活春宮！她忘情口愛男伴　監視器全拍下

尹錫悅將二度戒嚴？　下令陸軍指揮官禁休待命

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

加州7.0強震「海嘯警報1小時取消」原因曝

北韓女老闆「遭高射砲處決」！屍體秒炸碎噴飛

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

與卡車同時過馬路　女師遭超速機車撞死

馬來西亞自動通關　看板上「中華民國國旗」不見了

等候就業數據美股收黑　台積電ADR反漲1.8％

更多熱門

相關新聞

藍營院會舉「賴清德挺戒嚴」　綠批混淆視聽：國民黨應停止相關造謠

藍營院會舉「賴清德挺戒嚴」　綠批混淆視聽：國民黨應停止相關造謠

立法院今（6日）召開院會，國民黨團突襲變更議程，將《選罷法》修嚴排入今日討論事項第一案，力拼今日二三讀，引爆朝野衝突，多位綠委因此掛彩。對此，民進黨回應，國民黨高舉「賴清德挺戒嚴」、「民進黨挺戒嚴」等不實指控的手舉牌，實為混淆視聽，甚至是在誤導民眾認知，以掩護他們在選罷法上要剝奪人民基本權利的真相。

飆驚語「戒嚴是為了保護台灣！」　鄭天財：不能以偏概全

飆驚語「戒嚴是為了保護台灣！」　鄭天財：不能以偏概全

南韓尹錫悅支持率「創新低」　只剩13%

南韓尹錫悅支持率「創新低」　只剩13%

南韓20多歲就業人口減少50、60歲成增長主力

南韓20多歲就業人口減少50、60歲成增長主力

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」　黨內大老逼宮下台

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」　黨內大老逼宮下台

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅戒嚴韓東勳國民力量彈劾李在明共同民主黨逮捕洪壯源

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面