擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

▲尹錫悅6日主動邀韓東勳會晤。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，引發朝野譁然，最終國會決定發起尹錫悅彈劾案，最快明（7）日完成表決。執政黨國民力量黨代表韓東勳，自從得知自己也是戒嚴軍的逮捕對象以後，在彈劾案支持與否上改變態度，認為應儘速讓尹停止總統職務。為此，尹錫悅緊急向韓東勳要求見面。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，自從韓東勳6日上午在國會召開緊急會議時，改口表示應儘速讓尹錫悅停止執行總統職務以後，尹錫悅便向韓東勳「主動」提出會晤要求，雙方預計6日下午在位於首爾市龍山區的總統官邸進行會談，預估將討論由共同民主黨在國會發起的尹錫悅彈劾案表決，以及戒嚴事件以後該如何收拾殘局。

據悉，韓東勳6日上午在緊急最高委員會透露，他從可靠的消息來源得知，尹錫悅在戒嚴當天以「反國家勢力」為理由，要求高中學弟、防諜司令官呂寅兄逮捕國內主要政治人物，包括身為國民力量黨代表的自己，以及共同民主黨黨代表李在明，並將逮捕的國會議員與黨首等送往京畿道果川市拘禁。

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》最新消息，南韓總統辦公室稍早發表聲明，表示總統尹錫悅不曾下令要求逮捕、拘禁國會議員；不過在經過2分鐘後，卻又要求撤回上述說法。因此事遭到撤職的國家情報院第1次長洪壯源指證歷歷，表示他自從表態不願配合尹錫悅的逮捕令而遭到尹震怒調職後，便自行提出辭呈。

洪壯源6日下午透露，自從非常戒嚴令發布以後，尹錫悅便指示「趁此次機會將（反國家勢力）一網打盡」。

洪壯源也曝光尹錫悅戒嚴當晚的逮捕目標，包括國民力量黨代表韓東勳、共同民主黨黨代表李在明、祖國革新黨黨代表曹國、國會議長禹元植、共同民主黨院內代表朴贊大皆列在名單內，且原本預計由防諜司令部在逮捕後載往京畿道果川市某拘留設施調查、拘禁。