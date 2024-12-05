發完戒嚴文神隱　柯建銘助理曝小編下場：推給1人不是本黨風格

▲民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓3日晚間宣布戒嚴引來國際譁然，民進黨團則在社群平台上發文將韓國在野黨比喻成藍白兩黨，引來批評隨後刪文。對此，立法院民進黨團總召柯建銘的助理周軒透露，發文的小編「已經降到板凳區」。

柯建銘的助理周軒昨（4）日針對民進黨的爭議發文表示，「大家對我們的批評指教，我們都收到了。也沒有什麼好說的，有錯就認，挨罵站好，畢竟愛台灣的支持者們，跟藍白兩黨的不一樣，鞭策跟批評自己人的力度都比較強，某種程度上，這也是一種防腐劑，避免民進黨真的走向藍白的路子。」

網友看完詢問，「所以小編到底是誰？要他親口道歉不過分吧？」對此，周軒表示，「推給小編不是本黨風格」、「你如果想認識他我可以介紹你們認識」。

面對神隱至今的發文者，有網友詢問是否只處罰不能摸鍵盤。周軒回應「他已經降到板凳區」，但網友仍不買單，直言「我覺得他要自己上來道歉不是讓長輩替他坦」、「出這種大包應該要連部門主管都要直接開掉了，才降板凳席？有沒有搞錯？」

也有綠營支持者認為，以後民進黨發文都需要有確認機制，並免被外界「聯想」、「用想像力聯結」，周軒則說4日黨內已有擬好應對方案的雛形。