婆婆過世姪子先繳1.5億遺產稅　歌仔戲國寶楊麗花要付5400萬

▲歌仔戲國寶楊麗花夫家的遺產官司敗訴確定，她必須連帶賠償超過5000萬元。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

歌仔戲國寶楊麗花丈夫、骨科名醫洪文棟於2018年11月過世，但洪文棟過世前，因母親死後的遺產稅與罰鍰達1億多元，姪子代繳後，再打官司提告楊麗花等人要求還錢，最高法院採信二審見解，判決楊麗花等6人須連帶賠償3395萬餘元，再加計12年的利息，總計需賠償超過5400萬元，全案確定。

洪文棟是新光集團的後代，外傳身家數十億元，也曾擔任過立法委員。他在2018年過世，享壽80歲。他與楊麗花結婚35年，雖然未生子，但感情相當好，洪文棟在與楊麗花結婚前，就已經有過婚姻關係，還帶有4個小孩。但楊麗花不在意，2人當年還盛大舉辦婚禮，轟動全國。

官司起源於洪家第一代，數十年前由洪萬傳和吳火獅共同創辦新光集團，洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭育有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女，洪萬傳夫妻陸續過世後，由洪文棟3兄妹繼承遺產，而洪彭瑞蘭1992年間過世後，遺產稅款高達1億3430萬3863元，當時是由洪文樑的兒子洪士鈞繳納。

由於該筆遺產稅還包含股票，當年因洪文棟與妹妹未將股票過戶，導致遺產稅加計股票收入後，墊高稅款與罰鍰，最後洪士鈞繳納近1億5千萬元。因此洪士鈞對叔叔洪文棟與姑姑鄭洪玉崑提出訴訟，請求履行遺產分割各1／3，以攤分遺產稅。一審全數判准，洪文棟與鄭洪玉崑2人部分，須分別賠償4476萬7954元。

全案上訴第二審，高等法院審理後，扣除洪文棟部分內股票收益部分，改判決洪文棟部分須給付3395萬餘元；另外鄭洪玉崑的部分仍維持4476萬餘元，都必須加計自2012年8月起到清償日為止的法定利息。全案再上訴，最高法院6日駁回雙方上訴，全案確定，總計洪文棟部分須給付3395萬餘元，加計每年5％法定利息共12年，超過5400萬餘元。

而洪文棟部分原本應由楊麗花與4名子女連帶給付，但2016年間有一名男子徐國璋，宣稱自己是洪文棟私生子，因此對洪文棟起訴確認親子關係存在，最高法院於2020年確定徐國璋與洪文棟確實有親子關係，徐國璋因此認祖歸宗而改名為洪國璋，他也必須參與本次訴訟，與楊麗花等5人共同連帶賠償這筆費用。