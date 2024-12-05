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新北國中生割頸案二審　死者父母批乾兄妹「毫無悔意、沒道歉」

▲▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北國中少年割頸案，被害人父母楊爸爸、楊媽媽出面說明。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，一審將乾哥判處有期徒刑9年、乾妹判處有期徒刑8年。案件上訴二審，高等法院5日首度開庭審理，被害少年的父母出庭後，稱乾兄妹2人在庭上毫無悔意，不知道一審法官如何察覺到2人反省，給予輕判，很不合理。2人也覺得要判刑30年以上、或無期徒刑才能接受。

這起悲劇發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，請1名到班上找朋友串門子的別班女同學離開教室，以免打擾同學午休。女學生覺得受委屈，找15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持預藏彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

案件由新北地方法院一審審理，新北地院9月底依照殺人罪，將郭姓乾哥判處有期徒刑9年、林姓乾妹有期徒刑8年。案件上訴第二審，高等法院5日首度開庭審理，在押的郭姓乾哥父母並未出庭，至於林姓乾妹的父母則陪同應訊。由於採不公開審理，程序進行1個半小時，庭訊內容不得而知。

庭訊後被害人楊姓同學的父母接受訪問，楊爸爸說：「因為剛剛這兩個加害者，在庭上一直否認，說他們沒有殺人的犯意。之前在地方法院一審的判決裡面，說他們有察覺反省，那我不曉得之前的法官是怎麼看他們會有察覺反省這件事情，就這樣把他們輕判了，這是不合理的。」

至於開庭的狀況，楊爸爸也認為2人毫無悔意：「毫無悔意，都不承認，也沒跟我們道歉阿。當時他們說很有誠意要悔過，我們都不接受，可以開這個們，你來跟我講，到底有沒有這個誠意。不要你們都說有誠意，結果我沒有看到所謂的誠意在哪裡？」

另外楊媽媽也補充：「就是要知道說他們當時到底是發生了什麼？為什麼要這麼凶殘的殺人，我們就是要一個事實的真相。我們仍然相信司法，在一審我們感覺到很不公平的狀況下，希望在二審，我們能夠有更好的結果。」

記者詢問，應該怎麼判才合理？楊媽媽表示，2010年翁奇楠命案的少年槍手判刑30年，雖然之後法律修改，但還是由法官自由心證；她認為，對方在校園學習的地方作出兇殘的事，讓社會恐慌；小孩一早平安到校學習，但卻是失血躺在醫院，心肺解剖的畫面，讓她一輩子無法抹滅。她認為至少要判30年以上、判無期徒刑才能接受。

▼新北國中少年割頸案二審首開，林姓乾妹父母開完庭後，迅速離去。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼新北國中少年割頸案，林姓乾妹父母。（圖／記者吳銘峯攝）

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