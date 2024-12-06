「喝一杯牛奶後離奇消失...」　陸女碩士失聯15年　被尋獲已生2孩

▲一名卜姓女碩士生外出失蹤後，自此人間蒸發，家人四處尋找卻苦無結果，怎料近日失蹤15年的卜女被尋獲後，竟已育有一雙子女。 （圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT



大陸山西省晉中市發生一起神秘失蹤案，一名卜姓女碩士生外出失蹤後，自此人間蒸發，家人四處尋找卻苦無結果，怎料近日失蹤15年的卜女被尋獲後，竟已育有一雙子女，不過卜女當年為何走失，仍待警方調查釐清。

根據陸媒報導，從小成績優異的卜女在獲得工學碩士學位後，準備考取博士班，沒想到意外插曲卻讓她失去報考機會，卜女因深受打擊罹患精神分裂症，經送醫治療後便在家休養，怎料2010年年初，卜女喝完一杯牛奶外出後，從此下落不明、音訊全無，家人焦急報警尋人，但她就像憑空消失般，始終沒有任何消息。

直至今年11月25日，晉中市和順縣一名女子向尋親志工求助，稱要幫「嬸嬸找親人」，警方循線追查才發現，原來女子口中的嬸嬸，就是當年的失蹤人口卜女，家人苦尋十多年後，一家人終於得以再次團聚。

然而，卜女消失的這15年來，不僅已嫁為人婦，還生下一雙子女，分別為12歲的兒子及8歲女兒，不過她的精神疾病卻不見好轉，反而更加嚴重。對此，卜女的哥哥透露，目前已與妻子商量好，打算把房子賣了給妹妹治病，至於失聯期間妹妹究竟經歷了什麼，則待她病情穩定後再了解。

延伸閱讀

▸ 劉家昌病逝／向太昔批劉家昌「壞人」 為1事絕交多年：我跟向華強都心灰意冷

▸ 做7年客服…30K男轉職「月薪秒破10萬」 他吐優點：累了睡覺看影片

▸ 與嫩妻分隔兩地突見她正在辦婚禮 細查知崩潰真相…養7年女兒非親生