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大陸 大陸焦點 特派現場

「喝一杯牛奶後離奇消失...」　陸女碩士失聯15年　被尋獲已生2孩

大陸山西省晉中市發生一起神秘失蹤案，一名卜姓女碩士生外出失蹤後，自此人間蒸發，家人四處尋找卻苦無結果，怎料近日失蹤15年的卜女被尋獲後，竟已育有一雙子女。 （圖／擷取自微博）

▲一名卜姓女碩士生外出失蹤後，自此人間蒸發，家人四處尋找卻苦無結果，怎料近日失蹤15年的卜女被尋獲後，竟已育有一雙子女。 （圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸山西省晉中市發生一起神秘失蹤案，一名卜姓女碩士生外出失蹤後，自此人間蒸發，家人四處尋找卻苦無結果，怎料近日失蹤15年的卜女被尋獲後，竟已育有一雙子女，不過卜女當年為何走失，仍待警方調查釐清。

根據陸媒報導，從小成績優異的卜女在獲得工學碩士學位後，準備考取博士班，沒想到意外插曲卻讓她失去報考機會，卜女因深受打擊罹患精神分裂症，經送醫治療後便在家休養，怎料2010年年初，卜女喝完一杯牛奶外出後，從此下落不明、音訊全無，家人焦急報警尋人，但她就像憑空消失般，始終沒有任何消息。

直至今年11月25日，晉中市和順縣一名女子向尋親志工求助，稱要幫「嬸嬸找親人」，警方循線追查才發現，原來女子口中的嬸嬸，就是當年的失蹤人口卜女，家人苦尋十多年後，一家人終於得以再次團聚。

然而，卜女消失的這15年來，不僅已嫁為人婦，還生下一雙子女，分別為12歲的兒子及8歲女兒，不過她的精神疾病卻不見好轉，反而更加嚴重。對此，卜女的哥哥透露，目前已與妻子商量好，打算把房子賣了給妹妹治病，至於失聯期間妹妹究竟經歷了什麼，則待她病情穩定後再了解。

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