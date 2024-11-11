「異國豔遇」竟奪命！她遊歐離奇失蹤　3天後遭棄屍湖邊

▲麥肯琪在布達佩斯喪命。（圖／翻攝Facebook／Kenzie Michalski）



記者吳美依／綜合報導

一名美國女子前往匈牙利旅遊時，在當地夜店認識了一名男子，跟著對方回家之後，卻人間蒸發，她3天後被尋獲時，已經不幸身亡。凶手自首後宣稱，死者在一次「親密接觸時」意外去世，他則把遺體塞入行李箱，載到湖邊棄屍。

紐約郵報等外媒報導，31歲的麥肯琪（Mackenzie “Kenzie” Michalski）來自紐約州，目前在奧勒岡州擔任護理師。她與閨蜜格蕾琴（Gretchen Tower）一起前往歐洲旅行，但想要在布達佩斯（Budapest）多待一晚，於是讓好友先前往義大利。

未料，麥肯琪的Airbnb沒有退房，也錯過班機，立即被通報失蹤，親友也在社群平台發起大規模尋人活動。

3天後，37歲凶嫌LTM（化名）主動投案。根據其說法，兩人5日晚間在夜店認識後，一起返回公寓，未料麥肯琪在「親密接觸」時過世。他把死者塞進行李箱，租車前往90英里（約145公里）外的巴拉頓湖（Lake Balaton）棄屍，也帶著警方找到遺體。

目前只知道凶嫌是愛爾蘭公民，警方尚未透露殺人動機與案情細節，但其網路搜尋歷史紀錄，包括如何處理遺體、豬是否真的會吃屍體、巴拉頓湖附近是否有野豬、失蹤人口案件的警方處理程序等。儘管凶嫌沒有承認殺害麥肯琪，已經被指控謀殺罪而落網。

麥肯琪的父親9日受訪時坦言，他的情緒依然無法平復，「沒有理由發生這種事。我還在試圖接受所發生的事情，我不知道我是否能夠接受。」