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中華電信網路門市X《音速小子3》體驗5G駕馭飛行！抽萬元購物金、電影票及周邊好禮

▲▼ 中華電信網路門市X《音速小子3》體驗5G駕馭飛行！抽萬元購物金、電影票及週邊好禮 。（圖／業者）

消費中心／綜合報導

電影《音速小子3》回來了！中華電信攜手超人氣極速英雄－索尼克，於12/1~12/31推出一系列網路限定優惠，讓大家跟著《音速小子》搶先體驗中華電信的5G飆速升級！活動期間，凡於網路門市新申請或升級5G的客戶，不僅有機會抽中萬元Hami Point點數購物金，還可再加碼抽《音速小子3》電影周邊及電影雙人門票。12/1~12/15還有快閃優惠，免抽獎直接賺點數購物金最高15,600元，準備拚手速把回饋拿好拿滿啦！立即看中華電信X《音速小子3》更多活動優惠內容：https://cht.tw/x/7d2ac

申請中華電信5G好康攻略一次看　新客戶再享加碼優惠

好想跟著《音速小子》一起飆速？中華電信祭出超值優惠方案，邀請新客戶一起享受5G飆速的快感，將《音速小子3》電影中的極速快感化為生活日常。12/1~12/31期間，透過網路門市申請，即享有限定好康優惠！

▲▼ 中華電信網路門市X《音速小子3》體驗5G駕馭飛行！抽萬元購物金、電影票及周邊好禮 。（圖／中華電信）

好康1：精采5G購機、享贈點優惠方案：

113/12/1~114/1/15期間，5G購機約期24個月以上且月繳999元(含)以上，指定機款最高可折2,000元，再享「Hami Video影劇館+」或「防駭守門員行動版」好禮2選1。

好康2：網路限定獨家抽《音速小子3》電影限量周邊：

 12/1~12/31期間，新朋友、中華4G客戶升級5G抽萬元Hami Point點數購物金及與《音速小子3》限量電影周邊好禮。

好康3：網路限定快閃送購物金1.5萬元！加碼抽《音速小子3》電影雙人門票： 

12/1~12/15期間，新朋友、中華4G客戶升級5G 免抽直接加碼點數購物金最高15,600元，再抽萬元Hami Point點數購物金，以及將於12/27火熱上映的《音速小子3》電影雙人門票。

中華電信5G品質第一！快來體驗三大制霸優勢 感受超群網速

資訊量爆棚的時代，想要第一手掌握世界動向，參與最新最快的話題，使用中華電信5G極速上網是你的最佳選擇，品質第一的中華電信5G，三大制霸優勢：

•雙重國際認證，實力公認：國內唯一榮獲SPEEDTEST®和OPENSIGNAL雙國際權威機構認證的5G網路業者。

•頂尖表現，多項冠軍：2024年在OPENSIGNAL評比中獲得「5G下載、上傳網速」、「5G涵蓋體驗」等14項冠軍。7月再度奪得SPEEDTEST®「5G網速」、「5G涵蓋」、「5G遊戲體驗」及「5G影音體驗」等第一名殊榮。

•穩定高速頻寬，頂極網速體驗：4G/5G主流頻段最大頻寬290MHz及5G主流頻段連續頻寬90MHz，提供5G極速上網、頂級的遊戲與影音體驗，是真正的「台灣NO.1」！

網路門市申請超便捷　提供全方面服務、獨家優惠

為提升服務高效率及便利性，中華電信提供網路門市的獨家回饋，無論是新客戶還是現有客戶，透過網路門市即可24小時隨時隨地，快速又便利的申請或升級5G等中華電信各項服務，並能在年末的優惠活動中享受獨家回饋。等不及要和《音速小子3》一起體驗5G駕馭飛行去拯救世界了嗎？手刀透過網路門市申辦，即可將獨家《音速小子3》電影票或周邊好禮帶回家，天天享受中華電信5G的飆速快感！

 《音速小子3》12月27日 跨年壓軸 戲院見！

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