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新一代iPad mini閃電開賣　三大電信祭優惠「0元購機」方案搶客

記者蘇晟彥／綜合報導

iPad mini（搭載A17 Pro晶片） 26日正式開賣，三大電信（中華電信、遠傳電信、台灣大哥大）也迅速祭出各項優惠，搭配指定方案享受5G飆網及0元購機，還有包含各種平台幣、舊換新折扣，三大電信試圖用最優惠的價格搶客，在這場iPad mini 大戰勝利。

▲▼ iPad mini 。（圖／蘋果提供）

・中華電信

中華電信宣布自 27日起於全台指定iPad銷售服務門市及網路門市開賣全新2024 iPad mini。2024 iPad mini搭載 A17 Pro 晶片、特別為 Apple Intelligence 打造且超方便攜帶，並同時擁有藍色、太空灰色、紫色、星光色等精美外觀及128GB、256GB等多元機型供選擇。

搭配精采5G月繳1,399元(48個月)，2024 iPad mini 5G版128G與 iPad mini Wi-Fi版256G，專案價皆0元起。月繳1,599元再獨享「流量轉贈」10GB (1門)服務，可自由轉贈親友，滿足影音上傳分享需求。即日起至2025年1月1日前，凡購買iPhone16全機型，並申辦精采5G月繳1,399元以上(48個月租期)，iPhone 16 128GB 只要3,800元輕鬆入手，再享Apple購物金2,000元，可折抵全新2024 iPad mini與AirPods 4，一次滿足果粉帶走新機、平板或藍牙耳機的需求。

・遠傳電信

輕鬆付5G月租最低599元、指定資費0元起　Apple Pencil Pro、AirPods大全套免費送
即日起到遠傳申辦最新iPad mini，搭配輕鬆付方案，每月最低599元享5G飆網體驗，搭配指定資費享專案價0元，加碼再送Apple Pencil Pro、AirPods果粉必備好禮任選，讓果粉一次帶回Apple大全套超滿足。

不僅如此，申辦指定資費方案，即享3個月防駭心守護功能優惠，遠離上網毒駭騙，以及遠傳friDay影音影劇2個月暢看優惠，輕鬆升級日常工作、學習與娛樂體驗。此外，遠傳獨家再加碼，購買iPad mini全系列（含新申辦/攜碼/續約/空機）舊機換新機加碼最高500元。

針對想要購買空機的消費者，於活動期間於遠傳門市購入iPad mini系列空機，再送「65W氮化鎵超快速充電器 」，市價高達1,090元！不僅能快速為iPad提供高效充電，還能為多種裝置充電，小巧便攜是現代消費者生活的絕佳充電神器！今年聖誕節到遠傳選擇最新iPad mini，輕薄精緻的科技禮物，絕對是今年聖誕最佳Pad備。

・台灣大哥大

26 日起實體及網路門市同步開賣最新一代Apple iPad mini (A17 Pro)，售價16,900元起，配備8.3吋螢幕，搭載強大的A17 Pro晶片，支援Apple Intelligence功能，結合專業效能與輕巧便攜特行，適合工作及日常使用。台灣大myfone網路門市更提供獨家優惠，即日起至11月30日，搭配5G指定專案，新一代iPad mini (A17 Pro) 0元起帶走，再送1,000元momo幣、200元myfone online電子禮券及600元myfone online折價券；續約升級資費用戶，登記最高再送2,000元回饋；且不論搭配門號專案或購買空機，均有機會抽價值萬元以上的PS5 Slim 30週年紀念套組及iPhone 16。

此外，台灣大致力於提供多元應用，申辦指定專案購買新一代iPad mini (A17 Pro)，享MyVideo、Apple One、KKBOX和GeForce NOW雲端遊戲服務最高三個月免費體驗、全新影音串流平台Max月租160元(標準方案原價220元；電信折抵60元)及Disney+月租169元(原價270元)等優惠。

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