陪女同學赴約遭灌醉「輪流性侵到死」！陸女高中生無辜喪命

▲甘肅一名女高中生遭到灌醉、輪流性侵致死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸甘肅省先前發生一起震驚社會的事件，一名高三女學生小婷（化名）陪同學外出喝酒，卻遭到2名20歲的男性灌醉、性侵到死，且犯案者相當長一段時間都逍遙法外。對此，小婷的母親王女表示，案件6日將進行審理，希望是一場公正的判決、能給孩子一個交代。

綜合陸媒報導，小婷2024年2月某天在學校上晚自習，期間一名女同學想要外出找男友，但因為在場都只有男性，不敢自己一人前去，於是找小婷一起赴約。而小婷為了讓同學不孤單，也答應了邀請。

沒想到，小婷在酒席的過程中被灌醉，接著被其中2名20歲的男子帶到租屋處，2名男子非但沒有多加照顧，反而是心生歹念，趁機輪流動手侵犯。遭受長時間的摧殘，小婷最終失去生命跡象、不幸身亡，死因是急性酒精中毒後，頸部遭到扼壓，導致機械性窒息死亡，急性酒精中毒為死亡的輔助因素。

▲甘肅一名女高中生遭到灌醉、輪流性侵致死。（圖／翻攝微博）



不過，案件發生以後，2名涉案的20歲男子只承認性侵，不認小婷的死因與他們有關係。由於寶貝女兒受辱後身亡，母親王女感到相當痛心，控訴女兒死亡多時，幾名惡魔卻仍然逍遙法外。

檢警經過調查後，11月間依照性侵等罪嫌將2名男子逮捕，案件移交到甘肅省隴南市中級人民法院審理。根據最新消息，王女4日透露，距離女兒離開274天，今天終於收到了法院的傳票，被告知6日下午2點準時開庭。王女指出，希望這是一場正義的審判，讓孩子泉下有知，「希望給她一個交代。」