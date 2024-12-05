百萬年薪男友用「69元戒指」求婚...她哭了！網勸分：小氣無藥醫

▲原PO意外被男友求婚，但婚戒竟是一個「69元」的不鏽鋼戒指。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

一女名網友分享自己在與男友外出旅遊時，意外被求婚，男友還自製了一個精美相框，用火柴燒過後才能慢慢看到2人的合照，可以看出男友相當用心準備求婚橋段，讓她又驚又喜，但是當男友拿出的戒指，竟是一個「69元」的不鏽鋼戒指時，她哭笑不得，直呼「扮家家酒的玩具還真的不如不要給」。

該名女網友在Dcard以「被求婚了」為題發文，表示自己與男友透過婚友社相識，2人交往半年，感情穩定。上週2人首次外出旅行，在海灘上她意外被求婚，當下又驚又喜。男友為這場求婚做了精心準備，甚至自製一個特殊的「火柴燒相框」，用火柴燒過後才能慢慢看到2人的合照。男友還透露「我在蝦皮買了一堆材料自製信封相框，運費都還比材料貴」，表示自己為了找到合適的求婚地點和時機，前一晚幾乎失眠，讓原PO感動不已。

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但是當男友拿出求婚戒時，原PO心中的喜悅瞬間大打折扣。原PO表示，自己用圖搜圖得知，男友所用的求婚戒竟是網購平台上一個「69元」的不鏽鋼戒指，她坦言「扮家家酒的玩具還真的不如不要給」，甚至直呼自己當下「真的哭了」。

原PO透露，平常男友鮮少送她像樣的禮物，而她則常送對方歐美品牌的衣物和包包，認為男友值得這些禮物。當她得知這枚求婚戒的只要69元後，感到非常失落「我這麼不值得嗎？」明明男友是年薪百萬、有車有房的工程師，卻在如此重要的場合選擇如此廉價的戒指。原PO無奈表示「這樣的求婚戒叫我如何接受」，甚至考慮自己買一個喜歡的鑽戒假裝是男友送的。

貼文一出引起網友熱議，許多網友紛紛留言「會補正式婚戒嗎，不會的話別結了」、「才半年真的認識的足夠了嗎」、「至少給個黃金戒指吧」、「連求婚這麼重要的場合都要上蝦皮買的銅板價戒指，選這樣的人婚後真的會幸福嗎」、「光是說出運費都比材料貴這句話，我就知道妳在他心中的價值了」、「小氣跟絕症一樣不會好，這也太廉價了」。

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