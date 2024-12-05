好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700元！全場看傻

▲近7萬精品風衣堆在服飾區裡。（圖／fuji.foodie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



網搜小組／劉維榛報導

萬元外套隨便賣？部落客Fuji驚訝直呼，走到好市多賣場服飾區，驚見一件近7萬的精品風衣，任由顧客隨意翻動，讓他感到十分訝異，「堆在那像一件700元」，好奇這樣誰會買？文章曝光後，網友熱議「前幾年也有賣過，不過一下就搶光了」、「真的很誇張，感覺好不值錢的衣服」。

Fuji在Threads分享，在好市多服飾區，看到一件長版風衣特別顯眼，結果是知名品牌BURBERRY，讓他笑虧這樣子販售，「一件近7萬塊的大衣，堆在那像一件700元...這樣誰要買？」而一旁的友人則說道「這件在法國看到才3萬多，是兩倍的價錢」。

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從價牌可見，上頭寫著男長版風衣外套，內裡為經典格紋設計，只可特殊乾洗處理，價格為6萬9949元。

▲一件近7萬。（圖／fuji.foodie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



底下網友也紛紛看傻，「老氣又不實穿（穿了不好活動），700元我也不會買耶」、「我這裡有一件，根本沒穿過的，原價快9萬，賣46500元有沒有人要？」「只是品牌加值，衣服本身確實真沒那麼值錢，而且感覺現在也很少看到路上有人穿這牌子了」、「UNIQLO還是比較好，便宜又好穿，6萬多可以買超多」、「前幾年也有賣過，不過一下就搶光了」、「主要是賣旁邊那堆衣服」、「真的很誇張，感覺好不值錢的衣服」。

本文獲fuji.foodie授權提供！