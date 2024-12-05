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好市多買新鞋「開盒噴出惡臭」　照片驚呆全場：被人直接舊換新

▲▼ 他去好市多驚見超噁舊鞋藏盒內　臭味直衝腦門。（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

▲他在好市多買鞋，開盒驚見二手爛鞋散發惡臭，當場傻眼。（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／趙蔡州報導

美式賣場好市多（Costco）由於商品物美價廉，又經常推出優惠，吸引不少民眾前往購物，然而有網友投訴，他日前在某好市多門市買鞋時，發現鞋盒中的鞋子與外盒不符，且鞋底嚴重磨損並散發出難聞的氣味，質疑「是有人舊鞋換新鞋嗎，還是商檢員沒檢查，讓舊鞋又回到新商品架上？」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他日前在某好市多門市買鞋，原本想比較藍黑鞋款的差異，所以打開了其中一個鞋盒，不料裡面的鞋子跟他預料的完全不一樣，「款式明顯不同、鞋底也磨光，迎面而來的更是令人倒退三步的臭味」。

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該網友懷疑，有人可能將舊鞋調包成新鞋帶回家，或是拿舊款名牌鞋退貨，卻未經檢查又被重新上架。他表示：「讓我原本想去買熱狗與Pizza的興致一掃而空。腦中飄過的念頭是不知道是不是有人當場舊鞋換新鞋，還是有人拿舊的鞋去退貨，商檢員也沒認真檢查，讓舊鞋又回到新商品架上。」

原PO傻眼說，他原本逛完還想去買熱狗與Pizza享用，發生這個事件後讓他興致一掃而空，「腦中飄過的念頭是，不知道是不是有人『當場舊鞋換新鞋』，還是有人拿舊XX的鞋去退貨，結果商檢員沒有認真檢查，讓舊鞋又回到新商品架上」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「建議好市多去報警，拿鞋盒和舊鞋去驗指紋和皮屑DNA抓小偷」、「很高的機率是在賣場舊換新」、「我覺得是有人把舊鞋放在盒子裡然後穿上新鞋直接回家」、「我猜是前者，印象中好市多的退貨品是不會再上架的」、「應該就是舊鞋換新鞋啦，好扯」。

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