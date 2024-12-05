賴清德指「關島位第一島鏈」　李彥秀轟：地緣政治概念完全錯誤

▲總統賴清德成為我國首位踏入關島議會的總統，受贈友台決議文。（圖／記者陶本和攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德在當地時間5日上午受邀前往關島總督官邸與關島總督古蕾露進行早茶敘，不過他在致詞時提到，「關島和台灣都位處印太第一島鏈，共同面對極權主義的威脅…」。國民黨立委李彥秀轟，在台灣任何一個高中生都知道，關島是第二島鏈，賴清德不是對島鏈的地緣政治概念完全錯誤，就是外交單位連最基本的常識都極其缺，不禁讓外界擔心，台灣是否沒有國際戰略高度。

李彥秀說，賴清德過去從政經驗，對國安、兩岸以及外交戰略涉獵較少，也因為「信賴至上」的用人小圈圈，讓外界對於賴清德作為國家元首與三軍統帥的「國家戰略高度」非常擔心。競選期間，賴清德就說出「若習近平有機會來台灣，我會提供待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶！」「台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已經達成」讓人瞠目結舌的談話；川普當選後，最在乎的是美國嚴重的貿易赤字，台灣「偷走」美國的半導體生意，台灣若要美國保護就應支付「保護費」，結果賴清德在夏威夷還在高喊「民主陣營」「為半導體全球供應鏈做出貢獻」。

李彥秀說，在夏威夷，賴清德在外交單位安排下美國眾議院前議長裴洛西通話，難道賴清德以及外交團隊不知道裴洛西與川普是「死對頭」嗎？如果不是刻意要給川普難看，就是賴清德與團隊的外交知識與策略真的貧乏到讓人跌破眼鏡。

對於今日致詞時賴清德表示「關島和台灣都位處印太第一島鏈，共同面對極權主義的威脅，應該要更緊密地站在一起，為印太的和平穩定做出更多貢獻」，李彥秀認為，更是離譜至極。在台灣，任何一個高中生都知道，台灣與日本群島、琉球群島、菲律賓、大巽他群島至南海屬於「第一島鏈」，而關島則是第二島鏈。

李彥秀直言，口誤事小，但見微知著，如果不是賴清德對於島鏈的地緣政治概念完全錯誤，就是外交單位連最基本的常識都極其缺乏；蕭美琴駐美超過三年，蔡英文八年任期，蕭美琴對美國政治與國際事務的參與也頗深，賴清德放著真正的專家不用，不請益，關起門來搞自己的，不僅是賴清德總統個人有失顏面，更讓大家擔心台灣不僅沒有國際戰略高度，在地緣政治與區域安全上更是「瞎子摸象」。

