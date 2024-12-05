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當心！　4星座易被小人陰

▲▼人潮,信義區,信義威秀,經濟,逛街,錢潮,商機（圖／ETtoday資料照）

▲艾菲爾老師說，射手座應該更加謹慎挑選朋友。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

不慎防範！塔羅牌老師艾菲爾提醒，牡羊座、射手座、雙魚座、天秤座容易被小人陰；像是雙魚座願意付出，但小人卻可能利用他們的善良，反過來欺騙或背叛他們。

牡羊座：快言快語、得罪小人

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牡羊座直來直往，喜歡快人快語，常常在不經意間觸碰到別人的敏感點。他們的坦率雖然讓人欣賞，但在職場或社交場合中，這樣的表達方式可能引來嫉妒或敵意。

牡羊座擁有強烈的領導氣質和競爭精神，這些特質容易讓同事或朋友視為威脅。當小人刻意誇大他們的言論，或在背後煽風點火時，可能一時疏忽，讓局面變得難以挽回。此外，他們的急性子讓人覺得不夠耐心，進一步加深誤會。

化解之道：牡羊座需要學會控制情緒，避免因為一時不滿或衝動傷害人際關係，應該在公開場合謹言慎行，並在私下多與信任的人交流，以確保自己的行動和言語不被曲解。適時讚美他人，還能讓小人無法找到攻擊的理由。

射手座：誤把小人、當作好人

射手座的熱情開朗，總能吸引周圍的人靠近，但過於輕信別人，常將表面上友善的人視為可靠的朋友。這種信任讓小人有機可乘，特別是在他們毫無戒心分享內心想法或計畫時，對方可能會將這些資訊用於對射手座不利的目的。

此外，射手座愛冒險的個性，容易忽視細節，讓小人在他們忙碌時伺機而動，比如在工作中搶功勞或散布不實謠言。即使察覺到問題，他們也常選擇一笑置之，給了小人繼續傷害的機會。

化解之道：射手座應該更加謹慎挑選朋友，特別是對那些過於熱情或急於親近的人保持距離。他們可以練習傾聽，但不急於表態，並為重要的事務設置明確界限，以防小人有機可乘。

雙魚座：太過容易、推心置腹

雙魚座的溫柔和善良是他們的標誌，但這些特質同時也讓他們成為小人攻擊的首選對象。常在對方展現一點善意後，就全然敞開心扉，甚至在毫無防備的情況下，將自己的秘密或弱點交給他人。

他們願意付出，但小人卻可能利用他們的善良，反過來欺騙或背叛雙魚座，讓他們深受打擊。此外，雙魚座容易沉浸在自己的情感世界裡，對於別人的惡意判斷力較弱，這讓他們在面對小人時常顯得無力招架。

化解之道：雙魚座需要建立明確的人際界限，學會適時拒絕別人的過分要求，應該多傾聽直覺，並對可疑的行為多加觀察，避免因過於信任而陷入困境。此外，與值得信賴的朋友保持聯繫，也能幫助他們識破小人的伎倆。

天秤座：追求和平、懶得爭辯

天秤座愛好和平，注重人際和諧，往往選擇忍耐而非衝突。這種性格特質讓他們在遇到挑釁時，不願主動發聲，反而選擇退讓，給了小人更多可趁之機。小人會認為天秤座懦弱，進一步攻擊他們，或者在他們背後散布謠言。

天秤座過於相信群體意見，有時也會被小人利用，對不實的資訊產生動搖，導致情勢更加複雜。即使察覺問題，他們也可能因為懶得與人爭執，而選擇隱忍，這往往使情況更加惡化。

化解之道：天秤座需要學會適當表達自己的想法，尤其是在涉及自身利益時，應該堅定捍衛自己立場。他們可以多依靠親密朋友或家人，來説明分辨真假資訊，並透過行動向小人展示自己的堅定與底線，防止他人得寸進尺。

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