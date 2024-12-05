美國第2大健保公司執行長　曼哈頓市中心遭埋伏槍殺亡

United Healthcare CEO Brian Thompson killer:

Collects shell casings

Shot to the heart from behind

Silencer (banned in NYC)

Great “hiding” skills

This dude was a pro pic.twitter.com/8HulIkVj78 — Gusano (@mistergusano) December 4, 2024

▲影片恐引起不適，請斟酌觀看。

記者張靖榕／綜合報導

美國紐約市曼哈頓希爾頓飯店外，4日清晨發生一起疑似「有預謀、預先計劃」的槍擊事件；一名槍手在街頭埋伏，向50歲的湯普森（Brian Thompson）開槍，造成他當場死亡。湯普森是美國第二大健康保險企業——聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長，目前兇手仍在逃。





▲槍手埋伏，射殺聯合健康保險公司執行長湯普森。（圖／翻攝X）



綜合外電報導，警方指出，事發當時，湯普森正前往參加UnitedHealth Group投資者會議，他身穿藍色西裝，步行在一條相對安靜的街道上，槍手從他身後街近並連開數槍。紐約市警察局局長提施（Jessica Tisch）在記者會上表示，槍手埋伏數分鐘，看起來就是在等候湯普森出現，「許多行人經過槍手。」

監視錄影畫面顯示，湯普森在第一槍擊中後向前踉蹌，隨後倒地；槍手繼續開槍，甚至在槍枝卡彈後，清除故障並再次射擊。警方表示，槍手在開槍後迅速接近受害者，繼續開火，並於現場遺留了3枚9厘米子彈、三枚彈殼和一部手機。

警方強調，此次槍擊事件看似一次針對性的攻擊，但動機仍不明確。湯普森住在明尼蘇達州，事發後被送往聖西奈西醫院（Mount Sinai West），仍不治身亡。

湯普森的妻子波萊特（Paulette Thompson）透露，丈夫生前曾收到威脅，但她不清楚具體細節。「他提到有人威脅他，但我對細節並不清楚。」

警方表示，槍手在案發後步行逃離現場，隨後騎紐約市的共享單車（Citi Bike）離開，最後一次出現在中央公園。目前尚無人被捕，警方正在調查線索；犯罪舉發中心（Crime Stoppers）提供1萬美元獎金，徵集有關此案的情報。