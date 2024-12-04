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大陸 大陸焦點 特派現場

陸彩民買350元彩券「抱走10億大獎」！老闆驚訝：他平時不是玩這個

▲▼大陸民眾花357元買彩券，最終抱回10億元大獎。（圖／翻攝抖音）

▲大陸民眾花357元買彩券，最終抱回10億元大獎。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

大陸廣東深圳一名男子日前光顧某間彩券行，花了80元（人民幣，下同，約新台幣357元）購買自選彩券，幸運中了40注雙色彩一等獎，最終抱回2.25億（約新台幣10億元）的巨額獎金。目前該名男子已經完成兌獎，並且繳納超過4,500萬元（約新台幣2億元）的稅金。

綜合陸媒報導，根據老闆介紹，這名男子是資深彩民，在他們投注站下注已有2、3年的時間，平常玩的遊戲模式為「快樂8」彩券，與這次中獎的不同，平時很少購買雙色彩。

老闆回憶，當天彩民到訪時，他正在向其他顧客介紹雙色彩的12億派獎活動，該位彩民先是玩了一張20元（約新台幣89元）的刮刮樂，槓龜以後便在紙上寫了數字，花費80元（約新台幣357元）購買他剛剛介紹完的雙色彩。

▼大陸民眾花357元買彩券，最終抱回10億元大獎。（圖／翻攝抖音）

▲▼大陸民眾花357元買彩券，最終抱回10億元大獎。（圖／翻攝抖音）

怎料11月28日雙色彩派彩結果出來後，老闆發現，他們店裡中了40注雙色彩的一等獎，總獎金高達2.25億元（約新台幣10億元），讓他又驚又喜，立即將好消息寫在白板上，擺在店門口沾沾喜氣。老闆同時還添購了喜糖、香蕉及柑橘，讓來店購買彩券的顧客能夠一起分享喜悅。

根據深圳市福利彩票發行中心12月2日的公告，該位彩民已經完成兌獎，繳納的稅額超過4,500萬元（約新台幣2億元）。

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