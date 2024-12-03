▲他真的中了500元。（圖／Eric授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日買彩券前，心血來潮請ChatGPT幫忙選號碼；沒想到，總是槓龜的他，這回竟爽中20倍獎金，於是發文分享喜悅。對此，大票網友驚呆直呼，「欸超多！好爽喔！」

Eric在Threads發文笑說，「買彩券真的可以找ChatGPT！一直以來買彩券總是槓龜，電腦選號或自選都是賠錢，後來想到脆上有人說靠ChatGPT中獎，沒想到實測結果真的中了，買25元中500元。」

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從截圖中可見，ChatGPT表示，會挑選3個號碼，幫他試試運氣，分別是8、25和59，「希望這些號碼能帶來好運！祝你中獎！」

▲ChatGPT推薦了3個幸運號碼。（圖／Eric授權引用）

事後，原PO也向ChatGPT報喜，透露自己中了500元；而ChatGPT則回應，「太棒了！恭喜你中獎！500元可真不錯，希望這個好運能繼續陪伴你。下次如果還想玩，隨時告訴我，我會幫你挑選更多幸運號碼。」

網友們看完紛紛笑回，「我用過，但沒中」、「哇靠...我也來試試」、「比廟裡求的還靈」、「感覺好酷」、「之前大樂透叫它幫我選，中4000」、「我已經這樣玩5、6次了，都差一點」。

另外，也有人好奇詢問，「你是先提供給它近幾次的中獎號碼，還是就直接請它提供3個號碼？」對此，Eric表示，是直接請它推薦3個容易中獎的號碼。