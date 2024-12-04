瓊瑤、劉家昌相繼離世　韓國瑜發文悼念：愴然與不捨如潮水般湧來

▲瓊瑤、劉家昌相繼離世。（圖／合成照）

記者郭運興／台北報導

音樂人劉家昌2日癌逝，享壽83歲，今（4日）又驚傳知名作家瓊瑤辭世消息，享壽86歲，消息一出，震驚各界。立法院長韓國瑜晚間則發文哀悼，二位大家「翩然而去」，心中理當祝福與默禱，但那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來。他強調，感謝他們留下的一切，願他們踏上那片閃耀星河，自在瀟灑，於天際間，繼續轟轟烈烈地書寫、深情地歌唱，成為另一段不朽的傳奇。

韓國瑜於臉書發文哀悼，一位是華語世界的傳奇，一位是時代記憶的符號。他們生於烽火，長於教條，卻以天賦才情劃出自己的軌跡，在文壇與流行樂界譜下永恆的華章。

韓國瑜表示，他們從不困於自囿，從不屈從流俗，他們用看似不食人間煙火的唯美筆觸，細膩地描繪出幾代人的成長記憶與浪漫情懷

韓國瑜說，今日驚聞二位大家「翩然而去」，心中理當祝福與默禱，但那份愴然與不捨，卻如潮水般湧來。

韓國瑜強調，感謝他們留下的一切，那些字裡行間的深情與旋律中的餘韻，將永遠為世人所珍藏。

最後，韓國瑜說，願他們已踏上那片閃耀星河，翩翩起舞，自在瀟灑。於天際間，繼續轟轟烈烈地書寫、深情地歌唱，成為另一段不朽的傳奇。

▼韓國瑜貼出合照。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）