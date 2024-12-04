瓊瑤近3年熱門關鍵字曝光　刷出一整排經典作品

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聊到「瓊瑤」會想到啥！近3年熱門關鍵字曝光　刷出一整排經典作品

▲▼作家瓊瑤。（圖／文化部提供）

▲知名作家瓊瑤4日在住家逝世。（圖／文化部提供）

記者趙蔡州／綜合報導

文壇才女瓊瑤4日於新北淡水住家輕生逝世，享壽86歲，她生前創作了無數經典言情小說，是許多人青春回憶的代名詞，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》分析了最近3年「瓊瑤」的網路討論，發現出現的熱門關鍵字幾乎都是她創作的經典作品，引發網友熱議。

《網路溫度計DailyView》日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察了最近3年期間關於「瓊瑤」的網路討論，發現出現的熱門關鍵字有許多經典作品，像是幾度夕陽紅、彩雲飛、庭院深深、煙雨濛濛、還珠格格、又見一簾幽夢、梅花三弄系列、六個夢系列等。

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▲▼瓊瑤熱門關鍵字皆為經典之作（圖／翻攝自網路溫度計）

▲瓊瑤熱門關鍵字刷出一大片經典之作。（圖／翻攝自網路溫度計）

許多網友說，「最喜歡一簾幽夢」、「我還記得小時候閱讀時不可思議的震撼感，瓊瑤寫出了許多對華麗愛情各種憧憬夢幻的想像」、「瓊瑤厲害的地方是每本書的故事都差異很大，有喜有悲」、「瓊瑤是我國小看的，當時很驚艷，也蒐集了一整套」、「瓊瑤老師的作品，我幾乎每一部都有收藏」。沒想到瓊瑤4日傳出在家逝世，讓許多粉絲相當悲痛。

瓊瑤生前創下橫跨出版與影視界長達70年的輝煌成就，共出版超過70部作品，多數都被改編為電影或電視劇，成為台灣改編次數最多作家。台師大國文系教授鍾宗憲表示，瓊瑤的作品很善於營造對愛情憧憬，並製造愛情故事中特殊衝突，雖說有「媚俗性」，但也代表作品餵飽觀眾口味，觀眾也因為她而有了閱讀樂趣

鍾宗憲進一步表示，瓊瑤的小說不僅止於言情小說，而且還勇於突破，描寫特殊的男女關係議題，像是首部小說《窗外》就是描寫師生戀，成為暢銷書，或是現在常見因為社會階級差異所延伸的愛情故事，甚至後來作品描寫清朝宮劇的愛情故事，影響力更擴展到對岸，並持續到現在。

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