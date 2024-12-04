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張曼娟直播談瓊瑤　嗅出最後發文「1點22分」藏暗語

▲▼張曼娟直播談到瓊瑤。（圖／翻攝自張曼娟臉書）

▲張曼娟直播談到瓊瑤，讀了最後文字感受到瓊瑤「沒有遺憾了」。（圖／翻攝自張曼娟臉書）

記者林育綾／台北報導

作家瓊瑤今（4日）驚傳身亡，享壽86歲，也預留文字與影片向粉絲告別。而作家張曼娟正好在今日晚間直播，談及瓊瑤的消息表示，很震驚，一時之間也難以接受，但在讀到瓊瑤留下的最後文字時感受到「這是她的選擇」，甚至瓊瑤發文時間下午「1點22分」也藏著對亡夫的愛，「因為22是平鑫濤最喜歡的數字」。

張曼娟久違在臉書直播，她表示，最近一波波難受的消息轟炸，她有點應接不暇，除了她今年自己跟父親「永遠的告別」，前兩天又看到新聞有警察進入校園把學生帶走的事情。她表示由於自己也身為老師，但就在還來沒足夠時間和餘裕瞭解清楚時，昨日晚間又傳出南韓圖宣布戒嚴，還沒從震驚平定下來，又聽到解嚴；接著傳出華語流行音樂教父劉家昌過世，很多人還沒從這消息緩過來，到了今天下午，又迎來了瓊瑤輕生的死訊，讓她非常驚訝。

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張曼娟說，自己不能說認識瓊瑤老師，但身為一位長年的讀者、中年粉絲，原先認為會非常難過、惋惜，但是在讀了瓊瑤留下的最後文字時，感受到「她都想得很明白了」，知道這是瓊瑤深思通透後，為自己做的選擇和決定，理解到她可能「沒有遺憾了」。

張曼娟也說，瓊瑤當初走紅時，其實有很多純文學的作家在批判她，像是李敖曾經瞧不起她，但她認為瓊瑤寫愛情的功力無人能及，也教會了那一代的女人們如何去愛。她承認自己也是受到瓊瑤的影響，練過「愛」這件事，在後來長照父親的路途上才得以堅持下去，才知道如何去給予愛。

而瓊瑤發文的時間是下午1點22分，張曼娟談到此處時，突然語帶哽咽表示，她從這個發文時間「嗅到了很特別的訊息」，為什麼不是21分、23分，而是22分？張曼娟透露，「因為22是平鑫濤最喜歡的數字」，瓊瑤可能透過這個時間，悄悄地給亡夫一個「愛的暗語」，即便是天人永隔，瓊瑤仍用這方式打出愛的暗語，這是她實踐愛情的方式，「而我只是剛好知道這件事。」

張曼娟也在直播中透露，瓊瑤是激發她提筆寫作慾望的啟蒙作家，她甚至在創作初期摸索時模仿瓊瑤，直到好友對她提出質疑，「妳的小說寫得跟瓊瑤很像，但我們已經有瓊瑤了，妳又何必寫小說？」她才頓悟到，「瓊瑤就是瓊瑤，你可以模仿她，卻永遠無法變成她。」從此停止模仿，而走出屬於自己的另一條路。 

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