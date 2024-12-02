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新北輔導老師涉性侵14歲學生　教育局：停聘接受調查

▲新北市政府。（圖／記者楊惠琪攝）

▲新北市某國中爆發輔導老師涉性侵事件，教育局表示若調查屬實將嚴懲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北某國中爆發輔導老師涉嫌性侵14歲學生，有學生家長向媒體投訴，孩子因退出校隊心情低落，校內何姓輔導老師介入輔導，竟持續以電話騷擾、多次強迫性侵得逞，家長憤而報警、通報學校，目前該師已被移送法辦。新北教育局今表示，學校已啟動性平調查，警方也著手偵辦中，該師已調離現職、停聘接受調查。

學生家長向媒體投訴，何姓輔導老師剛開始提供孩子安慰，後來頻繁帶孩子外出吃飯、請喝飲料，今年暑假甚至還幫忙購買手機，曾打了上百通騷擾電話，孩子有意疏遠，卻引起何老師不滿，頻頻以訊息騷擾，甚至到家中索討禮物費，向警方報警後，才得知孩子曾連續5天遭該師性侵。

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新北教育局今回應，學校11月底知悉立即通報啟動調查，將該師停聘靜候調查，並不得應聘其他教職，教育局已責成學校依性別平等法組成調查小組調查中，若經調查屬實，必嚴懲絕不寬貸，最重將該師解聘，並登載於教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，終身不得聘用。

教育局表示，除了學校行政調查外，該案家屬提出告訴亦由警察單位進行偵辦調查中，針對本案學生，教育局督請學校持續進行關懷並提供輔導資源支持，優先照顧及穩定就學、生活及身心安定健康。

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