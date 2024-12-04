微軟攜產官學三方建構AI產業生態系　推動台灣人才培育

記者蘇晟彥／綜合報導

為促進 AI 人才發展，協助企業順利推進 AI 轉型，微軟攜手產業夥伴舉辦論壇，以「挖掘未來金礦：AI 職人共育，實踐產業落地」為題，邀產、官、學三方深入交流觀點與資源，凝聚合作夥伴力量，打造 AI 產業生態系，全面推動台灣 AI 人才的培育與發展。

▼微軟舉辦 AI 轉型相關論壇，培育產業人才。（圖／台灣微軟提供）



論壇由台灣微軟合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒揭開序幕，破題點出企業對於打造 AI 應用與 AI 人才的需求殷切，建構孕育 AI 人才的生態系已成燃眉之急，且無法由個別企業單打獨鬥，需仰賴合作夥伴共同建立，加速實現 AI 落地到台灣各產業。

微軟匯聚產官學力量 全方位構建 AI 產業生態系

論壇由科技報橘社長戴季全親自擔任主持人，廣邀各界代表包含教育部、台灣大哥大、精誠資訊與台灣微軟，透過共享各方的資源與觀點，勾勒未來產業升級的藍圖。台灣微軟總經理卞志祥表示：「現今產業普遍面臨 AI 人才短缺的挑戰，培養 AI 人才勢在必行。微軟長期致力於數位人才培育，不僅提供多種免費學習資源，讓業界人才得以精進自身能力，更以低程式碼開發工具如 Power Platform、Copilot Studio 等降低技術門檻，賦能每位員工能夠自行客製化打造所需的 AI 應用。我們期待微軟的技術與豐富資源，加上產官學界共同構建的 AI 生態系，能成為助力產業成長的驅動力。」

教育是技能養成的重要階段，也是人才在進入企業前累積即戰力的關鍵時期，教育部在 AI 人才培育生態系中扮演舉足輕重的角色。教育部政務次長葉丙成指出：「政府正積極推動台灣 AI 大學聯盟（TAICA），整合全國大專校院的 AI 教育資源，提供學生跨校學習的機會。未來預計將擴充至 50 所大學，並考慮納入空中大學，持續豐富學程、擴大培育人才。」他也強調：「與其提供正確解答，培養孩子的好奇心、自主思考與挖掘問題的能力更為重要，才能在變化越來越快速的世代中靈活應對各種挑戰。」

精誠資訊致力協助企業導入 AI 並加速數位轉型，對於 AI 人才也有迫切地需求。精誠資訊董事長林隆奮說明：「我們依集團 AI 發展策略，盤點因應業務發展所需的人才力來規劃個人 AI 技能學習地圖；同時搭配能力檢定及舉辦內部競賽，鼓勵協作共創，提升同仁在 AI 領域的技術與戰力。另外，我們也成立跨部門的『AI 生態圈 Task Force』，來規劃公司整體 AI 發展策略，依部門不同需求，持續培訓與招募多元 AI 人才。並與外部生態圈夥伴合作，聚焦數位轉型 AI 化，實踐產業應用情境的落地。」

就企業如何看待 AI 在真實商業場景的應用，台灣大哥大總經理林之晨認為：「隨著生成式 AI 及自動化工具的發展，AI 將不再侷限於特定領域或職能，人人都能透過 AI 助理提升生產力，不僅讓人力專注於更高價值的業務，也能在勞動力短缺的情況下減少對人工的依賴。」他也分享：「AI 應用落地將在 2025 年迎來加速期，並將聚焦於五大面向，包括提高員工生產力、企業專屬模型、串接數位平台、AI 倫理，以及連結 AI 生態系。」

專業培訓師資與豐富資源助力人才升級 AI 技能 創造企業與人才雙贏局面

許多企業員工期望提升 AI 技能，Aiworks 與恆逸教育訓練中心提供完整實用的學習平台。Aiworks 校長黃琇琳指出，導入 AI 的成功關鍵在於思維。為此，Aiworks 課程以實務為導向，深入分析企業流程痛點，從中定義 AI 應用策略。Aiworks 提供多門 AI 職人課程，包括 Power Platform、Copilot Studio 和 GitHub Copilot 等，從思維、策略到工具，全面驅動人才與企業轉型。恆逸教育訓練中心協理張智凱分享，導入 AI 必須先有人才。微軟不僅提供 AI 服務，更有完整教育訓練。恆逸教育訓練中心結合微軟線上教學與微軟授權教育訓練中心的實體課程，為企業培養能夠落地應用的實戰力。

除了趨勢與觀點的探討外，企業導入顧問安然科技與凌羣電腦也親臨現場，分享如何協助企業導入 AI 工具與系統，邁達特數位及艾特科技亦於現場展示企業的實務應用與具體效益，包括 Microsoft 365 Copilot、Copilot Studio 以及低程式碼開發平台 Power Platform，給予仍在猶豫中的企業真實應用的參考實例，為論壇畫下圓滿句點。