撞擊畫面曝！台中30萬重機車頭爛碎　目擊者驚：騎士躺著動不了

▲台中一名蔡男今日騎乘要價約30萬重機上路，遇到一台違規左轉車輛，猛力撞上導致車頭全毀。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市烏日區今（4）日10時許發生一起車禍，一名鄧男駕駛休旅車違規左轉，另名直行的蔡男騎乘要價30萬重機直行，煞車不及猛撞上休旅車右側車身，整輛重機車頭全毀、變形。附近目擊民眾都稱，當下聽見「碰」非常大聲，紛紛出來查看，發現騎士倒在地上非常久，無法動彈。警方說，騎士頭部受傷，幸無生命危險。

路口監視器也拍下，蔡男直行以幾乎沒有煞車的速度撞上違規休旅車，整台車撞到飛起，瞬間噴出大量碎片，蔡男也因撞擊噴飛，仰躺在地面上。

▲▼事故地點位在烏日區鬧區，附近民眾聽見巨響，紛紛出來查看。（圖／記者許權毅翻攝）



烏日警分局說，該案發生在今日10時6分，42歲鄧男沿著烏日區中山路左轉信義街，另名36歲蔡男騎乘黃牌重機，沿著中山路往南區方向直行，鄧男未等候左轉燈亮起，便直接左轉，與蔡男之重機發生碰撞。

經查，鄧男並無酒駕，蔡男因受傷要待醫院抽血檢測；蔡男傷勢為頭部受傷，被緊急送往中山附醫搶救，並無生命危險。

附近民眾都稱，當下聽見非常大聲的撞擊聲，趕緊出來查看，發現人已經倒在地上，趕緊撥打119通報，看見騎士倒臥在地上無法動彈，相當擔心。

經查，蔡男所騎乘的重機為Honda所出廠的CBR500R，蔡男僅購入約2年左右，要價約30萬愛車瞬間撞成廢鐵。

▲▼蔡男愛車入手才約2年左右，瞬間撞成廢鐵。（圖／記者許權毅攝）

