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曾國城備戰舞台劇　芳茲CEO林明璇驚喜探班打氣

▲▼曾國城,舞台劇,芳茲,日月養生滴雞精,林明璇,莎姆雷特。（圖／業者提供）

▲滴雞精品牌「芳茲」的CEO林明璇（左），特別帶著「日月養生滴雞精」探班，為連日來忙於演出的曾國城（右）打氣加油。（圖／芳茲提供）

消費中心／綜合報導

以電影《小雁與吳愛麗》首度入圍金馬獎最佳男配角的曾國城，展現敬業精神，馬不停蹄投入舞台劇《莎姆雷特》的排練工作。日前在排練現場，驚喜迎來了滴雞精品牌「芳茲」的CEO林明璇探班，為連日來忙於演出的曾國城打氣加油。

身為芳茲品牌代言人的曾國城，在金馬獎後隔天即立即投入舞台劇的密集排練。林明璇CEO此次特地帶著品牌明星商品「日月養生滴雞精」前往探班，希望能為曾國城在這段密集工作期間補充體力。

林明璇表示：「很高興看到國城在電影事業有亮眼的突破，這次特地帶著滴雞精來探班，除了想給他最實在的營養補給外，也希望藉此機會支持台灣的藝文展演。以國城豐富的舞台經驗，相信這次的演出一定能帶給觀眾一場精彩的表演。」

曾國城感謝林明璇的到訪，笑說：「很感謝明璇特地來探班，這段期間工作特別密集，芳茲的滴雞精確實是我的最佳補給品，讓我能在緊湊的行程中持續保持最佳狀態。」

《莎姆雷特》舞台劇預計將於近期正式演出，曾國城也呼籲大家一起來支持台灣的表演藝術，享受舞台劇帶來的精彩演出。

節目資訊 【李國修紀念作品《莎姆雷特》經典版】
地點與場次
臺中歌劇院大劇院
▪2024/12/7(六) 14:30、19:30
國家戲劇院
▪2024/12/26(四) 19:30
▪2024/12/27(五) 19:30
2024/12/28(六) 14:30、19:30
▪2024/12/29(日) 14:30
高雄衛武營國家歌劇院
▪2025/1/4 (六) 14:30、19:30
票價：3400/3000/2800/2400/1800/1400/1200/800
主辦單位：亮棠文創、寬宏藝術

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