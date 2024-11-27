【廣編】《莎姆雷特》首演倒數兩週！全員齊著裝整排　唐從聖直呼：最複雜的戲

▲PP石墨烯董事長郭宏睿特別到場集氣送上蛋糕預祝「演出大成功」！

圖、文／寬宏藝術提供

台灣喜劇天花板，李國修紀念作品《莎姆雷特》經典版距離首演倒數兩週！由曾國城、唐從聖、鍾欣凌、朱德剛、陳大天、吳怡霈、亮哲、阿喜、蕭東意、楊閔、周羿、林詠傑、唐靖誠、陳佳揚、林毓桐、林邑帆等超狂陣容合體演出，12月7日起將盛大巡演全台北中南劇院，11/26演員全員到齊著裝整排，為大家上演最荒謬失控的寶藏喜劇！這次經典版更特地為戲劇製作全新服裝造型，傳承經典的同時更要帶給觀眾不一樣的感受，邀請大家一起走進劇院，感受今年最爆笑的喜劇。「李國修紀念作品《莎姆雷特》經典版」於2024年12月7～8日在臺中歌劇院、2024年12月26～29日在國家戲劇院以及2025年1月4日在高雄衛武營盛大巡迴，把握最後購票機會，請上寬宏售票(kham.com.tw)、全台萊爾富、OK便利商店。

11/ 26排練現場全員著裝氣勢超強大，PP石墨烯董事長郭宏睿更特別到場集氣送上蛋糕預祝「演出大成功」！《莎姆雷特》演出至今超過30年，這次陣容演員中曾國城、鍾欣凌、朱德剛三人更是睽違10年再度合體飆戲！購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)、全台萊爾富、OK便利商店。