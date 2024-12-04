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水氣增「北東雨最大」　專家示警：下周六冷空氣更強

▲▼今日起天氣受東北季風影響，迎風面水氣明顯偏多 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

▲今日起天氣受東北季風影響，迎風面水氣明顯偏多 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣轉涼，氣象專家林得恩指出，今日起受東北季風影響，迎風面水氣偏多，東北部、東部及基隆北海岸、大台北、北部山區都有局部短暫陣雨；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提到，下周六後有一波更強的冷空氣，要密切注意。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，水氣開始增多的一周，今日東北部、東部地區及基隆北海岸、大台北、北部山區都有局部短暫陣雨機會，其中在東北部的降雨較為持續，且有局部大雨發生的機率。

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至於溫度變化，林得恩說，桃園以北及宜蘭、花蓮地區氣溫偏涼，白天高溫21至25度之間；新竹以南及台東白天溫暖微熱，陽光普照，高溫25至29度。各地低溫約15至19度之間，中南部日夜溫差大，早出晚歸多留意氣溫變化。

賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，未來10天桃園以南天氣穩定，但要觀察下周六之後冷空氣強度，從目前資料看來，下周六到下周日有一波更強的冷空氣，會比較冷，但預報時間尚久，還有不確定性，持續觀察。

他在臉書指出，明日至周五宜蘭有局部短暫雨，大台北東側、北海岸、基隆至東北角及花蓮亦有零星短暫雨。周六到下周一受東北季風影響，大台北東側、北海岸、基隆至東北角及宜蘭有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

賈新興說，下周二、下周三，東北角及宜蘭有局部短暫雨，下周三花蓮沿海有零星短暫雨。下周四至下周五，受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

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